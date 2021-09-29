Какой сегодня церковный праздник 29 сентября 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

Православные праздники 29 сентября 2021
Великомученицы Евфимии Всехвальной
Святителя Киприана, митрополита Московского, всея России чудотворца
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Народные праздники и приметы
Ефимия, Птичья костка
В этот день чтут память святой Ефимии Всехвальной.
На Руси в этот праздник ловили птиц и гадали по их косточкам, какой будет зима. Чем больше жира наросло на костях глухаря или дикой утки, тем суровее будет зима.
В эту пору хозяйки начинают заготавливать на зиму квашеную капусту, в которую добавляют яблоки, морковь, клюкву и бруснику. В холодную пору это блюдо является одним из основных источников витамин.
Если в этот день слышно гром, то зима пройдет без снега.
Приметы
- Если много тенетника, дикие гуси садятся, скворцы не отлетают – осень затяжная и сухая.
- Кроты и мыши делают большие запасы – к суровой и снежной зиме.
- Если кроты не утепляют осенью свои норы, то ожидается теплая зима.
- Листья желтеют, но не падают – к затяжной осени.
- Чем теплее и суше будет на Ефимию, тем позднее наступит зима. Чем позднее наступит зима, тем слабее будут холода.