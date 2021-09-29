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Какой сегодня церковный праздник 29 сентября 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

11:20:369/28/2021Фото: pixabay.com
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В эту пору хозяйки начинают заготавливать на зиму квашеную капусту, в которую добавляют яблоки, морковь, клюкву и бруснику.

Листья желтеют, но не падают – к затяжной осени

Православные праздники 29 сентября 2021

Великомученицы Евфимии Всехвальной
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Народные праздники и приметы

Ефимия, Птичья костка
В этот день чтут память святой Ефимии Всехвальной.

На Руси в этот праздник ловили птиц и гадали по их косточкам, какой будет зима. Чем больше жира наросло на костях глухаря или дикой утки, тем суровее будет зима.

В эту пору хозяйки начинают заготавливать на зиму квашеную капусту, в которую добавляют яблоки, морковь, клюкву и бруснику. В холодную пору это блюдо является одним из основных источников витамин.

Если в этот день слышно гром, то зима пройдет без снега.

Приметы


  • Если много тенетника, дикие гуси садятся, скворцы не отлетают – осень затяжная и сухая.
  • Кроты и мыши делают большие запасы – к суровой и снежной зиме.
  • Если кроты не утепляют осенью свои норы, то ожидается теплая зима.
  • Листья желтеют, но не падают – к затяжной осени.
  • Чем теплее и суше будет на Ефимию, тем позднее наступит зима. Чем позднее наступит зима, тем слабее будут холода.

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