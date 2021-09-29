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Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 29 сентября 2021 в России и мире

12:20:539/29/2021Фото: pixabay.com
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Все праздники и важные памятные даты России и мира на 29 сентября 2021 года.

День счастливого гуся

• День осеннего одиночества
• Всемирный день сердца (World Heart Day)
• День отоларинголога
• Праздник иконы Божией Матери «Знамение» Каменская
• Праздник иконы Божией Матери «Призри на смирение»
• День рождения рок-группы «Чайф»
• Всемирный день школьного молока (World School Milk Day)
• День памяти святой великомученицы Евфимии Всехвальной
• День памяти святителя Киприана Московского
• Католический праздник святого Михаила (Feast of Saint Archangel Michael)
• Международный день распространения информации о продовольственных потерях и пищевых отходах (International Day of Awareness on Food Loss and Waste Reduction)
• День кофе (National Coffee Day) - США
• День счастливого гуся (Happy Goose Day) - США
• День мокачино (National Mocha Day) - США
• День женского здоровья и фитнеса (National Women`s Health & Fitness Day) - США
• День пожарной охраны (Firefighter`s Day) - Иран
• День изобретателя (Dia del Inventor) - Аргентина
• День отравленной ежевики (National Poisoned Blackberries Day) - США
• День бискотто (National Biscotti Day) - США
• День победы в битве за Бокерон (Victoria de Boqueron) - Парагвай
• День памяти блаженного Фернандо - Португалия
• День ветеранов зарубежных войн (Veterans of Foreign Wars Day, VFW Day) - США
• Именины у Виктора, Григория, Людмилы, Куприяна, Алексея, Иосифа, Сергея, Дорофея, Михаила
• Евфимия Прехвальная (Птичье голошенье)

Важные события

• 29 сентября 1650 года в Лондоне открылось первое в мире брачное агентство
• 29 сентября 1907 года в Петербурге началось движение трамваев
• 29 сентября 1938 года в СССР созданы оперативно-поисковые подразделения МВД (7-е управление)
• 29 сентября 1951 года открыт спутник Юпитера - Ананке
• 29 сентября 1983 года состоялся первый полёт советского транспортного самолёта Ан-74
• 29 сентября 1984 года завершилось строительство Байкало-Амурской магистрали (БАМ)

Источник: https://kakoysegodnyaprazdnik.ru

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