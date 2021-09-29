Первая магнитная буря октября: Дата события и предположительная сила Солнечных всплесков

Октябрь 2021 года будет небогатым на геомагнитную активность. Временные научные прогнозы, составленные в текущем сентябре, не предполагают возникновения значимых вспышек на Солнце.
Первая дата, которая отразится на здоровье метеозависимых людей, – 4 октября. Геомагнитная буря продлится около двух суток, её начальная интенсивность составит 3 балла, а к 5 октября колебания усилятся до 4 баллов. Для оценки научное сообщество использует K-индекс с максимальным показателем в 9 баллов.
В разных источниках даты октябрьской бури могут отличаться, так как современное оборудование точно предсказывает геомагнитные волнения только за 2 часа до их возникновения. Прогноз на 48 часов вперёд имеет надёжность в 50%, а предугадать бурю за трое суток можно с вероятностью всего лишь в 30%.
Физика возникновения
Ненадёжность прогноза объясняется механизмом появления геомагнитных бурь. Непредсказуемые вспышки на Солнце вызывают выброс заряженных частиц в космическое пространство. Эти потоки называют солнечными ветрами. Часть из них достигает Земли, заставляя её магнитосферу колебаться, словно водную гладь, потревоженную камешком. Заранее определить размер этого «камешка» практически невозможно.
На живые организмы и технику буря влияет от нескольких часов до 3 дней. Потом магнитосфера земли успокаивается, а состояние метеозависимых приходит в норму. В среднем за год человечество ощущает до 30 геомагнитных бурь.
Угроза здоровью
Чем выше интенсивность колебаний – тем сильнее их влияние на людей, животных и мощную технику. С самой жёсткой бурей Земля столкнулась в 1859 году – тогда небо над планетой пронзили всполохи северного сияния, телеграфная система вышла из строя, а люди падали в обморок прямо на улице.
Первая октябрьская буря будет достаточно слабой, она отразится на землянах с повышенной уязвимостью. Это обладатели сосудистых, нервных, аутоиммунных заболеваний, пожилые люди, работники в стрессе. Большая часть населения может испытать небольшое недомогание, сонливость, раздражительность или необоснованную усталость.
Меры защиты
Ослабить влияние геомагнитных бурь на здоровье можно, заранее наладив режим сна, отказавшись от вредных привычек, включив в рацион больше полезных овощей, фруктов, легкоусвояемого белка из рыбы, птицы и орехов.
«Хроникам» рекомендуется запастись лекарствами на случай обострения и быть на связи с лечащим врачом. Работоспособным не стоит планировать серьёзных переговоров, командировок, переездов и судебных заседаний. По возможности день стоит провести без высоких нагрузок.