В Москве мать попыталась продать девственность 13-летней дочери за 1 млн рублей и попала в колонию

28 сентября, в Москве к пяти годам колонии общего режима приговорили продававшую девственность 13-летнего подростка 37-летнюю россиянку. в правоохранительных органах.
В ходе суда было установлено, уроженка Тюмени Татьяна Карпикова, которая работала фитнес-тренером в столице, решила продать девственность 13-летней дочери за один миллион рублей. И после размещения объявления в интернете женщина провела переговоры с потенциальным покупателем и 28 декабря 2020 года привезла дочь в гостиницу на Коровинском шоссе, где она должна была оставить девочку на две ночи.
Однако это была спецоперация, под видом клиента выступил оперативник правоохранительных органов. Как только женщина получила деньги, ее задержали. Было возбуждено уголовное дело по статье 127.1 («Продажа несовершеннолетнего, находящегося в беспомощном состоянии») УК РФ.