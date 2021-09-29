Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
29.09
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Иммунолог Крючков: заболеть коронавирусом могут все, даже вакцинированные

4:24:269/29/2021Фото: Pexels
0

Эксперт рассказал, кто из граждан может заболеть коронавирусом в первую очередь.

Также в группу риска попадают люди, принимающие противовоспалительные препараты

Иммунолог Николай Крючков, кандидат медицинских наук, эксперт по общественному здравоохранению, гендиректор контрактно-исследовательской компании, рассказал kp.ru, что на сегодняшний день заболеть коронавирусом может каждый, и вероятность подхватить вирус высока как у обычных людей, так и у уже вакцинированных.

Также эксперт объяснил, что сейчас эффективность вакцин именно против заражения намного ниже, чем прививки от осложнений этой болезни.

Таким образом, заразиться коронавирусом даже после прививки могут люди с ослабленным иммунитетом, которых в медицине называют «пациентами с первичными и вторичными иммунодефицитами». К первичным относятся некоторые генетические заболевания, а вторичные возможны при тяжелых хронических заболеваниях, длительном приеме подавляющих иммунитет лекарств, ВИЧ-инфекции, выраженных нарушениях питания и так далее. В эту категорию также входят онкобольные, проходящие лучевую или химиотерапию.

Крючков добавил, что и в зону риска попадают люди, принимающие противовоспалительные гормональные препараты, так как лекарства подавляют работу иммунной системы и любая вакцина, как правило, дает более слабую защиту.

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
группа рискамнение экспертакоронавирус
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Вы уже вакцинировались, почему?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

В Москве арестовали мужчину в платье, который ранил топором случайных прохожих в магазине "Магнит"
4:14:52 9/29/2021
В Москве арестовали мужчину в платье, который ранил топором случайных прохожих в магазине "Магнит"
Можно ли ходить на кладбище и убираться дома 30 сентября в День Веры, Надежды, Любви и матери их Софии?
4:00:02 9/29/2021
Можно ли ходить на кладбище и убираться дома 30 сентября в День Веры, Надежды, Любви и матери их Софии?
В Москве мать попыталась продать девственность 13-летней дочери за 1 млн рублей и попала в колонию
3:51:32 9/29/2021
В Москве мать попыталась продать девственность 13-летней дочери за 1 млн рублей и попала в колонию
БердскВ Бердске подходит к концу суд над подозреваемым, который исполнил "танец смерти" на 78-летней Галине Сырмолотовой в парке Победы
3:29:18 9/29/2021
В Бердске подходит к концу суд над подозреваемым, который исполнил "танец смерти" на 78-летней Галине Сырмолотовой в парке Победы
В Новосибирске директор аэроклуба заказал групповое нападение на конкурента и был задержан
3:22:56 9/29/2021
В Новосибирске директор аэроклуба заказал групповое нападение на конкурента и был задержан
БердскВ Бердске коронавирус не сдает позиции: выявлено шесть новых зараженных за сутки на 29 сентября
3:03:58 9/29/2021
В Бердске коронавирус не сдает позиции: выявлено шесть новых зараженных за сутки на 29 сентября
30 сентября - День Веры, Надежды и Любви: традиции праздника церкви и категорические запреты дня
3:00:12 9/29/2021
30 сентября - День Веры, Надежды и Любви: традиции праздника церкви и категорические запреты дня
В Новосибирске «Агент 007» Екатерина Калугина признала свою вину. Девушка украла золото на 3,7 млн рублей
2:45:35 9/29/2021
В Новосибирске «Агент 007» Екатерина Калугина признала свою вину. Девушка украла золото на 3,7 млн рублей
Чудо святой Евфимии Всехвальной и сильнейшая молитва великомученице о вере, исцелении, иммунитете, зрении и слухе
2:30:18 9/29/2021
Чудо святой Евфимии Всехвальной и сильнейшая молитва великомученице о вере, исцелении, иммунитете, зрении и слухе
Грешно ли работать и ходить на кладбище 29 сентября в церковный праздник - день памяти святой Евфимии?
2:00:22 9/29/2021
Грешно ли работать и ходить на кладбище 29 сентября в церковный праздник - день памяти святой Евфимии?