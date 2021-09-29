Иммунолог Крючков: заболеть коронавирусом могут все, даже вакцинированные

Иммунолог Николай Крючков, кандидат медицинских наук, эксперт по общественному здравоохранению, гендиректор контрактно-исследовательской компании, рассказал kp.ru, что на сегодняшний день заболеть коронавирусом может каждый, и вероятность подхватить вирус высока как у обычных людей, так и у уже вакцинированных.
Также эксперт объяснил, что сейчас эффективность вакцин именно против заражения намного ниже, чем прививки от осложнений этой болезни.
Таким образом, заразиться коронавирусом даже после прививки могут люди с ослабленным иммунитетом, которых в медицине называют «пациентами с первичными и вторичными иммунодефицитами». К первичным относятся некоторые генетические заболевания, а вторичные возможны при тяжелых хронических заболеваниях, длительном приеме подавляющих иммунитет лекарств, ВИЧ-инфекции, выраженных нарушениях питания и так далее. В эту категорию также входят онкобольные, проходящие лучевую или химиотерапию.
Крючков добавил, что и в зону риска попадают люди, принимающие противовоспалительные гормональные препараты, так как лекарства подавляют работу иммунной системы и любая вакцина, как правило, дает более слабую защиту.