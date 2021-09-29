В Бердске неизвестные выбросили китайскую сумку с рожающей кошкой и котом: волонтёры ищут очевидцев

«Нечеловеческая жестокость» — именно так можно охарактеризовать этот поступок кого-то из бердчан.
28 сентября в Бердске около 25-го дома по ул. К. Маркса прохожие нашли огромную китайскую сумку с выброшенной кошачьей семьей: рожающую кошку и кота. Находка поразила даже видавших всяко-разно волонтёров Бердска.
Журналисты «Курьер. Среда. Бердск» 29 сентября пообщались с волонтёром Еленой Клышниковой. Волонтёр рассказала, что о находке сообщила неизвестная женщина, которая вышла гулять с собакой и обнаружила клетчатую сумку. Из сумки доносилось жалобное мяуканье кошки и кота. Животных на передержку отдали котомаме Бердска — Нине Юрьевне. Именно у неё кошка родила только одного котенка.
— Да, позвонила неизвестная женщина, рассказала о находке. Увиденное повергло нас в шок: кошка рожала, вся в крови была. Уже у нашей бессменной котомамы — Нины Юрьевны, куда сразу пристроили на передержку, кошка родила одного котёнка. Куда дели остальных — страшно подумать. Можно долго подбирать слова и оценивать данный поступок, предполагать мотивы и пытаться прочитать мысли недочеловеков, но нам нужно разбираться с приданным. Кота уже вчера отдали в добрые руки. Осталась кошка и вот котёнок, поделилась волонтёр.
Волонтёр также рассказала, что хочет пойти в полицию и написать заявление, но для этого необходимы хоть какие-то зацепки, очевидцы.
— Хотим идти в полицию, но нет очевидцев. Да и вообще, нам помощь всегда нужна. Нашли ещё вчера двухдневных щенков в лесу у нас. Сейчас выкармливаем малышей. Сложно найти объяснения поступкам таким, — говорит волонтёр.
Бердчане, если были очевидцем данного происшествия или у вас есть видео на камере видеорегистратора, пожалуйста, позвоните по телефону: 8(913)7224133 — Елена.