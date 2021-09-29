В Новосибирске закрыли еще две АГЗС после мощного взрыва

Судебные приставы в Новосибирске закрыли еще две газозаправочные станции сети ООО «СибГаз» на 90 суток из-за несоблюдения требований техники безопасности, сообщает пресс-служба Управления ФССП России по Новосибирской области.
Напомним, все началось с взрыва на Гусинобродском шоссе. В ходе проверок специалистами Ростехнадзора было выявлено, что при эксплуатации опасного производственного объекта не соблюдалась техника безопасности. После чего и начались проверки АГЗС.
Ранее суд назначил административное наказание в виде административного приостановления деятельности АГЗС ООО «СибГаз» на Гусинобродском шоссе, 100 сроком на 90 дней. Затем деятельность газозаправочной станции приостановили на улице Большевистская, 289. А теперь по решению суда - на Инской, 5 и Мочищенском шоссе, 11.