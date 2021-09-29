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29.09
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В Новосибирске закрыли еще две АГЗС после мощного взрыва

6:05:459/29/2021Фото: Pexels
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Данные меры принимаются из-за несоблюдения требований техники безопасности.

После случившегося ЧП масштабная проверка началась в Новосибирской области

Судебные приставы в Новосибирске закрыли еще две газозаправочные станции сети ООО «СибГаз» на 90 суток из-за несоблюдения требований техники безопасности, сообщает пресс-служба Управления ФССП России по Новосибирской области.

Напомним, все началось с взрыва на Гусинобродском шоссе. В ходе проверок специалистами Ростехнадзора было выявлено, что при эксплуатации опасного производственного объекта не соблюдалась техника безопасности. После чего и начались проверки АГЗС.

Ранее суд назначил административное наказание в виде административного приостановления деятельности АГЗС ООО «СибГаз» на Гусинобродском шоссе, 100 сроком на 90 дней. Затем деятельность газозаправочной станции приостановили на улице Большевистская, 289. А теперь по решению суда - на Инской, 5 и Мочищенском шоссе, 11.

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