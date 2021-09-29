"Пенсии хватает, чтобы не умереть с голоду": В России пенсионеры создали петицию о выплате 10 000 рублей ко Дню пожилого человека

На данный момент петицию подписали почти 100 тысяч человек. Чтобы она прошла дальше, необходимо 150 тысяч подписей.
Валентина Лукашева, в преддверии праздника, посвященного пожилым людям, обратилась к президенту страны Владимиру Путину с просьбой повторно выплатить пожилым гражданам по 10 тысяч рублей, как это было сделано в сентябре прошлого года.
А обратиться к президенту она решила путем создания петиции, которую опубликовали на сайте Change.org.
В документе пенсионерка поделилась сложностями жизни пожилого поколения. По её словам, приходя в магазин, граждане не могут даже задуматься о покупке фруктов или мяса, так как цены растут, а выплат хватает только на оплату квартиры и получению медицинской помощи.
Напомним, 1 октября отмечается День пожилого человека. Его главная цель — обратить внимание на проблемы и трудности, с которыми сталкиваются люди почтенного возраста.