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"Пенсии хватает, чтобы не умереть с голоду": В России пенсионеры создали петицию о выплате 10 000 рублей ко Дню пожилого человека

7:20:109/29/2021Фото: Pexels
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Количество подписей на петиции пенсионерки стремительно растет. На сегодняшний день уже 80 000 подписей.

Пенсионерам необходима материальная поддержка

На данный момент петицию подписали почти 100 тысяч человек. Чтобы она прошла дальше, необходимо 150 тысяч подписей.

Валентина Лукашева, в преддверии праздника, посвященного пожилым людям, обратилась к президенту страны Владимиру Путину с просьбой повторно выплатить пожилым гражданам по 10 тысяч рублей, как это было сделано в сентябре прошлого года.

А обратиться к президенту она решила путем создания петиции, которую опубликовали на сайте Change.org.

В документе пенсионерка поделилась сложностями жизни пожилого поколения. По её словам, приходя в магазин, граждане не могут даже задуматься о покупке фруктов или мяса, так как цены растут, а выплат хватает только на оплату квартиры и получению медицинской помощи.

Напомним, 1 октября отмечается День пожилого человека. Его главная цель — обратить внимание на проблемы и трудности, с которыми сталкиваются люди почтенного возраста.

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пенсиивыплатыпетиция
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