Роскомнадзор готов заблокировать YouTube

Роскомнадзор потребовал от компании Google разблокировать два немецких YouTube-канала Russia Today, если требование не будет удовлетворено, то сервис может быть заблокирован на территории России, сообщает «Интерфакс».
Ведомство направило письмо руководству Google, в котором требуется в максимально короткие сроки снять все ограничения с YouTube-каналов «RT DE» и «Der Fehlende Part», принадлежащих российскому СМИ Russia Today».
В Роскомнадзоре уверены, что Google нарушает ключевые принципы свободного распространения информации и занимается цензурой самовольно. По российским законам, за такие действия генпрокурор или его заместители могут признать интернет-ресурс причастным «к нарушениям основополагающих прав и свобод человека», а Роскомнадзор — выдать предупреждение, отмечается в послании.