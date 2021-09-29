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29.09
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Роскомнадзор готов заблокировать YouTube

8:13:449/29/2021Фото: Pexels
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Ведомство уже направило письмо руководству Google.

Чем ответит сервис, пока еще неизвестно

Роскомнадзор потребовал от компании Google разблокировать два немецких YouTube-канала Russia Today, если требование не будет удовлетворено, то сервис может быть заблокирован на территории России, сообщает «Интерфакс».

Ведомство направило письмо руководству Google, в котором требуется в максимально короткие сроки снять все ограничения с YouTube-каналов «RT DE» и «Der Fehlende Part», принадлежащих российскому СМИ Russia Today».

В Роскомнадзоре уверены, что Google нарушает ключевые принципы свободного распространения информации и занимается цензурой самовольно. По российским законам, за такие действия генпрокурор или его заместители могут признать интернет-ресурс причастным «к нарушениям основополагающих прав и свобод человека», а Роскомнадзор — выдать предупреждение, отмечается в послании.

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