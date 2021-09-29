Новосибирская область заключила соглашение о строительстве новой инфекционной больницы

Подписание состоялось 29 сентября в Москве в рамках VIII Инфраструктурного конгресса «Российская неделя ГЧП».
Подписи под документом поставили министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов и председатель совета директоров инвестиционно-строительного холдинга К1 Дмитрий Колосов.
Соглашение предусматривает создание в рамках ГЧП в Новосибирской области на земельном участке в п. Садовый Новосибирского района нового объекта здравоохранения – инфекционной больницы. Мощность медицинского учреждения – 504 койки. Общая площадь – порядка 35 тысяч кв м. Оператором по целевой эксплуатации объекта станет ГБУЗ НСО «Городская клиническая инфекционная больница №1». Оператором по техническому обслуживанию – частный партнер.
В составе комплекса планируется 6 лечебных отделений, отделение функциональной диагностики, реанимации, интенсивной терапии, рентгенологическое отделение. А также 4 лаборатории, операционный блок с родовым отделением. Медицинское учреждение будет оснащено современным высокотехнологичным оборудованием. Объект будет оборудован вертолётной площадкой для санитарной авиации, что позволит принимать пациентов из отдалённых районов области. Ввод медицинского объекта в эксплуатацию запланирован в конце 2022 года.
«Строительство нового современного здания инфекционной больницы – важный этап развития системы здравоохранения региона, необходимая составляющая инфраструктуры для оказания высокотехнологичной медицинской помощи. Этот проект позволит значительно укрепить нашу инфекционную службу, и, самое главное – все необходимые условия будут созданы и для лечения пациентов, и для работы медиков», – отметил Константин Хальзов.
«Сегодня мы подписали соглашение, дающее старт важному проекту – появлению в Новосибирской области современной инфекционной больницы. Мы не просто инвесторы, но и строители. Это накладывает на нашу компанию серьёзные обязательства. Больница будет возведена в короткие сроки. После ввода в эксплуатацию, мы будем отвечать за поддержание объекта в надлежащем техническом состоянии в течение нескольких лет. В этом один из основных плюсов соглашения по ГЧП для региона», – отметил председатель совета директоров К1 Дмитрий Колосов.
Инициатива строительства в регионе нового инфекционного госпиталя принадлежит губернатору Андрею Травникову. С соответствующими предложениями в 2020 году он обратился в правительство и Государственную Думу РФ. Предложение главы региона получило поддержку со стороны правительства РФ – в постановление о принятии федерального бюджета на 2021-2023 гг. была внесена рекомендация о выделении средств на строительство нового медицинского учреждения. Одновременно реализация проекта предполагает заключение соглашения о государственно-частном партнёрстве (ГЧП).
Источник: департамент информационной политики администрации губернатора и правительства Новосибирской области