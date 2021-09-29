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29.09
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В Искитиме произошло повторное нападение на глухонемого водителя "Яндекс Такси". Пьяные пассажиры устроили разборки

10:45:089/29/2021,Алина БуроваФото: Дмитрия Кривошеева
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Таксист отказался везти пассажиров, так как они находились в алкогольном опьянении. Они не согласились с этим и решили отомстить.

Женщина обзывала таксиста не по-детски

В Искитиме пассажирка в алкогольном состоянии поцарапала автомобиль "Яндекс Такси". Об этом в социальных сетях сообщил глухонемой таксист Дмитрий Кривошеев.

Исходя из слов Дмитрия, становится понятно, что как только он приехал на точку подачи, так сразу же увидел четверых человек с банками, в которых был алкоголь. Таксист вежливо сообщил пассажирам, что не повезет их в таком состоянии, однако таким ответом только накликнул на себя беду.

-Я помягче сообщил об отказе, а женщина возбуждено испортила мне салон и повредила кузов. Позор ей,- отметил водитель "Яндекса".

На видео размещенном Дмитрием видно, как салон автомобиля облит алкогольным напитком, а лобовое стекло поцарапано. Впрочем, пока неизвестно будет ли таксист обращаться в полицию.

"Курьер. Среда. Бердск" будет следить за развитием событий.

Облили даже потолок

Царапина на автомобиле такси

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таксиоскорбленияпьяные пассажирыпассажиры.
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