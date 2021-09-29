В Искитиме произошло повторное нападение на глухонемого водителя "Яндекс Такси". Пьяные пассажиры устроили разборки

В Искитиме пассажирка в алкогольном состоянии поцарапала автомобиль "Яндекс Такси". Об этом в социальных сетях сообщил глухонемой таксист Дмитрий Кривошеев.
Исходя из слов Дмитрия, становится понятно, что как только он приехал на точку подачи, так сразу же увидел четверых человек с банками, в которых был алкоголь. Таксист вежливо сообщил пассажирам, что не повезет их в таком состоянии, однако таким ответом только накликнул на себя беду.
-Я помягче сообщил об отказе, а женщина возбуждено испортила мне салон и повредила кузов. Позор ей,- отметил водитель "Яндекса".
На видео размещенном Дмитрием видно, как салон автомобиля облит алкогольным напитком, а лобовое стекло поцарапано. Впрочем, пока неизвестно будет ли таксист обращаться в полицию.
"Курьер. Среда. Бердск" будет следить за развитием событий.