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Сильный ритуал на богатство в Большое Полнолуние 20 октября 2021 года

1:00:319/29/2021Фото: pixabay.com
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Перед обрядом, следует обратиться к Луне, и попросить обратить на вас внимание.

Для ритуала понадобится свеча золотого или желтого цвета

На всех нас в большей или меньшей степени оказывает влияние Луна. И, порой, сила этого влияния напрямую связана с движением ее по небосводу, и с тем, в какой фазе она пребывает в данный момент.
Одна из высших точек лунного цикла- это Полнолуние. В это время, в наибольшей степени могут быть реализованы процессы основанные на ритуальном или магическом основании.
У практикующих магические ритуалы по лунному циклу, ритуалы "на богатство" в Полнолуние являются одними из наиболее частых и востребованных.
Ближайшее полнолуние осени 2021- это 20 октября. Можно, не теряя момент, заранее подготовиться.

Семимонетный ритуал
Для него понадобится свеча золотого или желтого цвета, семь монеток и белая тарелка. Находясь у окна так, чтобы свет Луны падал на место ритуала, надо на тарелке разложить монетки чтобы они касались друг друга. После этого, поджечь свечу и начать капать ее воском на монетки, так, чтобы в итоге получилась "золотая горка". При этом, следует четко представлять, что это монеты так нарастают в гору. Так же, будет не лишним произнести заговор: Как дождь впадает в ручей, ручей растет в реку, река в море- так свеча впадает в монету, монета растет в горсть, горсть в богатство, богатство- мне в карман. Запечатают они желание мое воском укрытые. Да будет так.
Монетки с воском следует сложить в мешочек и прибрать куда-то, где их никто не найдет.

Перед обрядом, следует обратиться к Луне, и попросить обратить на вас внимание. Просьба должна быть в виде прошения, но никак не требования, и без утверждающих или приказных слов и интонаций. Чем четче вы сможете визуализировать свое прошение, глядя на Луну, тем выше шансы на то, что она вас услышит и поможет.

Тем не менее, надо помнить, что финансовую лунная помощь не дается просто по желанию. Она может быть оказана только тем, кто действительно в нужде.

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обрядритуалполнолуние
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