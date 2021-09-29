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29.09
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На АЗС Новосибирской области выросли цены на бензин за последнюю неделю сентября

11:27:159/29/2021
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Топливо марки АИ-92 можно было приобрести по цене от 43,90 до 47,10 рубля за 1 литр, марки АИ-95 – от 47,05 до 49,95, марки АИ-98 – от 51,30 до 59,50.

В Новосибирской области дорожает бензин

О динамике потребительских цен на автомобильный бензин и дизельное топливо в Новосибирской области с 21 сентября 2021 года по 27 сентября рассказал "Курьер. Среда. Бердск" Новосибирскстат.

На прошедшей неделе в регионе зафиксировано повышение потребительских цен на бензин марки АИ-98 на 0,2% и солярку на 0,6%. Цены на остальные виды топлива оставались без изменения.

На наблюдаемых АЗС в Новосибирской области бензин АИ-92 можно было приобрести по цене от 43,90 до 47,10 рубля за 1 литр, марки АИ-95 – от 47,05 до 49,95, марки АИ-98 – от 51,30 до 59,50, дизтопливо – от 51,95 до 57,00 рубля за 1 литр.

На соответствующей неделе 2020 года потребительские цены на автомобильный бензин и дизельное топливо не менялись.

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