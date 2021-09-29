В Подмосковье педофилу помешали изнасиловать 9-летнюю девочку случайные прохожие

В Подмосковье 28 сентября задержали педофила, который оказался уроженцем Ярославской области 1970 года рождения.
Мужчина в подмосковном Домодедово заговорил с 9-летней девочкой около магазина и попросил ему помочь, он заманил ребенка на площадку за гаражами при помощи угроз, что "перебьет" всех ее подруг. Там злоумышленник и попытался осуществить насильственные действия, но ему помешала пара молодых супругов, сообщили в РЕН ТВ.
Парень с девушкой заметили, что мужчина повел ребенка за гаражи и стали следовать за обоими, снимая все на камеру телефона. Они же и спасли девочку от посягательств, но самого педофила задержать им не получилось. Зато сотрудники полиции смогли это сделать — вскоре его передадут в территориальное подразделение СК, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Московской области.