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В Подмосковье педофилу помешали изнасиловать 9-летнюю девочку случайные прохожие

1:24:579/29/2021Фото: PxHere
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Он заманил ребенка на площадку за гаражами при помощи угроз, что "перебьет" всех ее подруг. Подозреваемого задержали. Смотрите видео.

Насилие над школьницей предупредили молодые супруги

В Подмосковье 28 сентября задержали педофила, который оказался уроженцем Ярославской области 1970 года рождения.

Мужчина в подмосковном Домодедово заговорил с 9-летней девочкой около магазина и попросил ему помочь, он заманил ребенка на площадку за гаражами при помощи угроз, что "перебьет" всех ее подруг. Там злоумышленник и попытался осуществить насильственные действия, но ему помешала пара молодых супругов,  сообщили в РЕН ТВ.

Парень с девушкой заметили, что мужчина повел ребенка за гаражи и стали следовать за обоими, снимая все на камеру телефона. Они же и спасли девочку от посягательств, но самого педофила задержать им не получилось. Зато сотрудники полиции смогли это сделать — вскоре его передадут в территориальное подразделение СК, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Московской области.

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педофилгаражимолодые супруги
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