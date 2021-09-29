Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
29.09
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

ПФР разъяснил, кто получит выплату в 28 000 рублей из пенсионных средств

3:42:409/29/2021Фото: pixabay.com
0

Новые перечисления от Пенсионного фонда получат 4 категории россиян. Для этого им придется оформить заявление в течение определенного времени.

Начислят по 28 000 рублей пенсионерам

Новые выплаты от ПФР получат 4 категории россиян.

Речь идет о выплате пенсионных накоплений родственникам или законным представителям пенсионера. И чтобы получить деньги, придется писать оформить заявление в установленные сроки, передает PRIMPRESS.

Такие выплаты сейчас производит Пенсионный фонд.

Получить можно только пенсионные накопления, которые формируются у четырех категорий граждан:


  1. Граждане 1967 года рождения и моложе, за которых на накопительную пенсию средства отправляли работодатели с 2002 по 2004 год.
  2. Участники программы государственного софинансирования пенсий.
  3. Мужчины с 1953 по 1966 год рождения и женщины с 1957 по 1966 год рождения, которые отчисляли накопления с 2002 по 2004 год.
  4. Россияне, направившие на накопительную пенсию часть материнского капитала.

В случае, если гражданин, относящийся к этим категориям, умер, то при соблюдении определенных условий его пенсионные накопления могут получить правопреемники, подчеркнули в ПФР.

Подать заявление следует в течение полугода после смерти пенсионера.

Размер выплаты отличается, но в среднем, по данным ПФР, он составляет 28 000 рублей. Впрочем, бывает гораздо больше - до 500 000 рублей.

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
пенсионервыплатыпенсионные накопленияправопреемникпосле смертиПФР
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Пусть пенсионеры живут долго и счатливо?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

ПФР разъяснил, кто получит выплату в 28 000 рублей из пенсионных средств
3:42:40 9/29/2021
ПФР разъяснил, кто получит выплату в 28 000 рублей из пенсионных средств
Минюст включил "ОВД-Инфо"* и "Медиазону"* в реестр иноагентов
3:25:52 9/29/2021
Минюст включил "ОВД-Инфо"* и "Медиазону"* в реестр иноагентов
Первая магнитная буря октября: Дата события и предположительная сила Солнечных всплесков
3:00:08 9/29/2021
Первая магнитная буря октября: Дата события и предположительная сила Солнечных всплесков
Выплаты пенсионерам в октябре 2021 года: Кому они положены, объяснил минтруд Новосибирской области
2:59:54 9/29/2021
Выплаты пенсионерам в октябре 2021 года: Кому они положены, объяснил минтруд Новосибирской области
"Я заболела этой гадостью": Лариса Гузеева обратилась к подписчикам из красной зоны
2:46:44 9/29/2021
"Я заболела этой гадостью": Лариса Гузеева обратилась к подписчикам из красной зоны
Путин рассказал о высоких антителах: 30 человек заразились коронавирусом в его ближайшем окружении
2:38:01 9/29/2021
Путин рассказал о высоких антителах: 30 человек заразились коронавирусом в его ближайшем окружении
Ученые раскрыли секрет невосприимчивости к коронавирусу: Люди с определенным набором генов никогда не заразятся
2:05:17 9/29/2021
Ученые раскрыли секрет невосприимчивости к коронавирусу: Люди с определенным набором генов никогда не заразятся
Слова соболезнования по поводу смерти: что говорят на прощании с умершими и как выражать слова скорби и утраты
2:00:24 9/29/2021
Слова соболезнования по поводу смерти: что говорят на прощании с умершими и как выражать слова скорби и утраты
Умер известный актер из сериалов "Универ" и "Каменская"
1:43:49 9/29/2021
Умер известный актер из сериалов "Универ" и "Каменская"
В Подмосковье педофилу помешали изнасиловать 9-летнюю девочку случайные прохожие
1:24:57 9/29/2021
В Подмосковье педофилу помешали изнасиловать 9-летнюю девочку случайные прохожие