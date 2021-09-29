ПФР разъяснил, кто получит выплату в 28 000 рублей из пенсионных средств

Новые выплаты от ПФР получат 4 категории россиян.
Речь идет о выплате пенсионных накоплений родственникам или законным представителям пенсионера. И чтобы получить деньги, придется писать оформить заявление в установленные сроки, передает PRIMPRESS.
Такие выплаты сейчас производит Пенсионный фонд.
Получить можно только пенсионные накопления, которые формируются у четырех категорий граждан:
- Граждане 1967 года рождения и моложе, за которых на накопительную пенсию средства отправляли работодатели с 2002 по 2004 год.
- Участники программы государственного софинансирования пенсий.
- Мужчины с 1953 по 1966 год рождения и женщины с 1957 по 1966 год рождения, которые отчисляли накопления с 2002 по 2004 год.
- Россияне, направившие на накопительную пенсию часть материнского капитала.
В случае, если гражданин, относящийся к этим категориям, умер, то при соблюдении определенных условий его пенсионные накопления могут получить правопреемники, подчеркнули в ПФР.
Подать заявление следует в течение полугода после смерти пенсионера.
Размер выплаты отличается, но в среднем, по данным ПФР, он составляет 28 000 рублей. Впрочем, бывает гораздо больше - до 500 000 рублей.