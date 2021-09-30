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30.09
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Вселенские бабьи именины: что обязательно необходимо сделать с тремя свечами 30 сентября

5:00:149/30/2021Фото: pixabay.com
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Принято 30 сентября праздновать именины женщин с такими именами. По традиции, их следует угощать вкусными пирогами. Сами же именинницы могут праздновать все три дня.

Замужние дамы в этот день, чтобы дома была спокойная хорошая атмосфера, брали в храме три свечи

30 сентября в православных храмах День памяти святых мучениц Веры, Надежды, Любви и матери их Софии. В народе этот день также называют "мировыми бабьими именинами" или "бабьим праздником". Существует также название - "бабий плач", ведь по традиции, девушки с самого утра начинали рыдать на свою жизнь, а также за своих близких и родных людей. Это делали абсолютно все, даже те, у кого никогда не было бед.

Замужние дамы в этот день, чтобы дома была спокойная хорошая атмосфера, брали в храме три свечи. Две ставили перед Божьим образом, а третью несли домой. Ночью ставили по середине каравая, который обязательно выставляли на стол. Ее зажигали и произносили сорок раз заклинание, чтобы любое зло исчезло, а покой в их семье оставался всегда. На завтрак всей семьей съедали этот каравай, а крошки, которые остались отдавали птицам.
Девушки, которые были влюблены в кого-то, просили в этот день, чтобы парень всегда отвечал взаимностью, а их чувства никогда не заканчивались.

Принято 30 сентября праздновать именины женщин с такими именами. По традиции, их следует угощать вкусными пирогами. Сами же именинницы могут праздновать все три дня. Считалось, что женщина, которая родилась в этот день обладает немалой мудростью, всегда приносит в дом благо и уют.

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традициипраздникиНадеждыЛюбви и матери их Софиидень памяти святых Веры
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