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Как разбогатеть с помощью подоконникового обряда: мощнейший ритуал на Новолуние и Полнолуние

9:00:179/30/2021Фото: pixabay.com
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Подоконник является максимально энергетическим местом в доме. Ночью он наполняется светом Луны, днем насыщается солнечной энергией.

Ритуал полнолуния-это простая церемония, проводимая во время полнолуния, когда вы подключаетесь к лунным силам

Ритуалов существует огромное количество, и многие из них мы выполняем даже не замечаем. Например, ритуал утреннего пробуждения, ритуал письма, ритуал ухода за кожей, ритуал перед сном. Ритуалы - это все о ежедневной деятельности с какой-то целью и заботой. Эти практики жизненно важны для осознанной жизни. Они закладывают основу для всего, что мы делаем.

Существую такие ритуалы, которые выполняют, выбирая для них специальное время и место.

Подоконник является максимально энергетическим местом в доме. Ночью он наполняется светом Луны, днем насыщается солнечной энергией.

Ритуал Полнолуния-это простая церемония, проводимая во время полнолуния, когда вы подключаетесь к лунным силам, чтобы помочь вам избавиться от негатива и проблем и зарядить свои духовные и эмоциональные батареи. Это очень целебный ритуал, который помогает привнести успокаивающую, освежающую и целеустремленную энергию в вашу жизнь.

Для проведения эффективного подоконникового ритуала воспользуйтесь энергией полной луны, поместив кошелек с деньгами на окно в полнолуние 1–3 сутки по лунному календарю. Нашепчите на нужную сумму:

«Как месяц растет, так доход вырастает, прирастает и никто его не сосчитает, не попадет под сглаз, не испортит. Да будет так!» (Читать по 3 раза в течение 3 дней).

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