Луна во Льве: что благоприятно делать по дому и на огороде по лунному календарю 2 и 3 октября 2021 года

Современность – это баланс между карьерой по будням и домашними делами на выходных. Первым уикендом октября 2021 года станут 2 и 3 число. Спланировать дела в них по лунному календарю – значит, получить максимальный результат от вложенных усилий. Ведь влияние небесных светил на активность живых организмов давно уже доказано наукой.
Работа на огороде для большинства россиян – место душевного отдыха. Октябрь можно назвать последним «горячим» месяцем дачников. Хоть Луна 2 и 3 октября и убывает в последней «дефицитной» четверти, доминирующее созвездие Льва поможет проявить волю и активность в выполнении домашних и огородных задач.
2 октября
Целые сутки этой субботы пройдут под знаком Льва – активного огненного созвездия. Оно отвечает за удовольствие от жизни, желание действовать и саму энергию. Убывающая Луна накануне Новолуния лишает Льва разрушительного аспекта, поэтому день прекрасно подойдёт для домашних дел от ремонта и уборки, до избавления от ненужных вещей.
Лунный календарь считает 2 октября благоприятным для сбора капусты и позднего картофеля, заготовки яблок. Удачно пройдёт посадка озимого лука и цветов. Дата нейтральна для выкапывания любых корнеплодов.
В этот день не рекомендуется ходить в лес за грибами и лекарственными травами. Суббота также неблагоприятна для квашения капусты, приготовления солений и маринадов. Под знаком Льва не сажают озимый чеснок и не работают с комнатными растениями.
3 октября
В воскресенье убывающая Луна сменит созвездие на Деву, что отразится на энергетике дня. Лев завершит влияние в 11:32, поэтому примерно до полудня можно заниматься делами, рекомендуемыми для 2 октября.
Важно помнить, что часовой пояс практически не влияет на отсчёт лунных суток, ведь движение Земли заставляет светила появляться в одно и то же местное время.
Послеполуденные действия воскресенья – это уборка дома и на огороде, причём Дева не благоприятствует перенапряжениям, поэтому дела должны совершаться в спокойном темпе, без рывков. От ремонта и перестановок мебели лучше отказаться.
Стихия знака Дева – земля, поэтому работа на участке будет успешной. День подходит для вскапывания почвы, уборки моркови, свёклы, картофеля, репы. Если погода не подходит для улицы, дома хорошо будет пересаживать комнатные растения, закрывать овощи на зиму.
День нейтрален для сбора капусты, яблок и поздних слив. Нельзя сажать озимые лук и чеснок, собирать грибы и квасить капусту.