Очень важные приметы о погоде 14 октября на Великий Покров Богородицы

В далекие времена Покров для крестьян ассоциировался с окончанием работ на земле и наступление зимы. Праздник воспринимался как смена времени года. Много народных примет связано с этим днем, по ним люди предсказывали, какая погода их ждет в будущем.
Приметы:
- если порывы ветра идут с востока на запад, значит, будет морозная зима;
- если к Покрову все листья на деревьях опадут, то зима будет мягкая;
- если журавли улетели на юг до 14 октября, то зима будет морозная;
- если на праздник пошел снег, то и 8 ноября, будет снег;
- а если же снег в этот день не выпал, то его не будет до декабря;
- считается, что дрова должны быть заготовлены до 14 октября, в противном случае это плохое предзнаменование;
- раньше считалось, что зимняя одежда должна быть приготовлена накануне праздника, если необходим ремонт, его должны провести, чтобы после этого дня одежда была полностью готова к использованию;
- в деревнях 14 октября считался последним днем для выпаса домашнего скота, если животное погуляет в этот день, то до весны бед с ним хозяин не узнает.
На Покров необходимо сходить в церковь. Можно испечь сдобу и раздать ее соседям, тогда в дом придет достаток. Когда собираете на стол, вспомните и о Домовом, налейте ему в блюдце молока, тогда в зимние вечера он будет оберегать ваше жилище. Наряд в праздничный день должен выглядеть безукоризненно, но женщины обязательно должны прикрыть голову в знак уважения к традициям.
Лучше в Покров избежать уборки, как и в другие религиозные праздники. Готовить можно, а убирать нельзя. В этот день нельзя отказывать людям в гостеприимстве. Людей в доме должно быть много. Нельзя произносить бранные слова и ссорится. В этот день помыслы должны быть чисты. В праздник стоит воздержаться от употребления алкоголя и переедания. Праздник Покрова не выпадает на пост, поэтому есть мясо не возбраняется, однако переедать не рекомендуется.