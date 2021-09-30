«Они ходят и рыщут»: В Бердске наркоманы перекопали лыжную базу «Метелица» в поисках закладок

В Бердске все чаще и чаще возникают случаи обнаружения закладок на лыжной базе "Метелица". Об этом стало известно на заседании межведомственной антинаркотической комиссии.
По словам начальника отдела наркоконтроля ОМВД России по Бердску Евгения Никаншина, на сегодняшний день в городе зарегистрировано 380 наркопотребителей. Среди них 133 человека являются ВИЧ зараженными и состоят на учете.
"Курьер. Среда. Бердск" решил выяснить, действительно ли на лыжной базе "Метелица" все так плохо, а также стоит ли с опаской ходить по тропам спортсменам и любителям скандинавской ходьбы.
Как стало известно, закладки наркоманы делают в лесу. Как сказал заместитель директора лыжной базы "Метелица" Владислав Морозов, в лесу камер видеонаблюдения нет. Возможно, что именно из-за этой сложности отслеживания, наркоманов и привлекает данное место.
- В лесу кто-то делает наркоманам закладки, они ходят и рыщут. Там все ископано. Зимой постоянно люди жалуются, да и сейчас тоже. Некоторым людям даже страшно ходить. Такое практически каждый день происходит,- произнес Владислав Морозов.
По словам замдиректора, персонал неоднократно разгонял "любителей уколоться", но все тщетно. Наркоманам тут словно "медом намазано".
- Мы сколько их пытались гонять и сейчас гоняем, когда увидим. Таких сразу видно. Сколько борцы здесь раньше жили на сборах и их стыдили - бесполезно. Ни один раз в полицию обращались. Бывали даже случаи, когда они там уколятся или что-то с собой сделают, так люди приходят и говорят, мол, человеку плохо,- отметил Владислав Морозов.
Любительница скандинавской ходьбы Тамара Афанасьевна рассказала, что на лыжной базе "Метелица" занимается уже 3 года. Про "наркоманские дела в лесу" она слышала, но лично героинщиков не встречала.
- Здесь только маленькие дети ходят, да и молодежь чуть дальше занимается. Все. Не видела. Может меня Бог миловал?- высказалась пенсионерка.
Две местные женщины, гуляющие по скандинавским тропам, о данной теме на камеру говорить отказались, однако сообщили, что наркоманов в лесу видели.
- Нам наш тренер по скандинавской ходьбе говорил, чтобы по одному не ходили. Наркоманы здесь ходят. Их много. Бывает по 3-4 человека. По одному мы не ходим из-за этого. Мало ли что у таких на уме? Сколько вот ходим здесь, столько они и лазают. Они по всему городу. Бывало, что даже перед домом в почтовый ящик закидывали закладки,- рассказали бердчанки.
Поговорил сотрудник редакции и с руководителем детского центра Натальей Владимировной. Как сказала педагог, на прогулку с детьми они далеко не ходят. Зимой гуляют только до горки. За детьми следят пристально, но и о подозрительных людях они никогда не слышали.
- Таких людей сразу видно, но в наше поле зрения они не попадали,- произнесла Наталья.
Отметим, что согласно ст. 228, за незаконное приобретение, хранение, перевозку, изготовление, переработку без цели сбыта наркотических средств в значительном размере, положен штраф в размере до 40 000 рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо ограничением свободы.
За 8 месяцев 2021 года на территории Бердска зарегистрировано 59 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. В настоящий момент все вопросы находятся на контроле бердской администрации и полиции.