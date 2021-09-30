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В Новосибирском ИК экс-замначальника стер видеозаписи камер наблюдения и скрыл отравление наркотиками заключенного

6:42:069/30/2021Фото: Pexels
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Он не принял мер к регистрации незаконного оборота на его территории наркотических средств и скрыл факт побоев заключенного.

Возбуждено уголовное дело по злоупотреблению должностными полномочиями

Следственным управлением СК России по Новосибирской области завершено расследование уголовного дела по обвинению бывшего заместителя начальника исправительной колонии в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

Установлено, что в период с октября по ноябрь 2020 года обвиняемый, являясь сотрудником уголовно-исполнительной системы, находясь при исполнении должностных обязанностей, использовал свои служебные полномочия вопреки интересам службы. Фигурант по делу удалил записи камер видеонаблюдения режимного учреждения, не принял мер к регистрации незаконного оборота на его территории наркотических средств, которыми отравился один из заключенных, а также факта получения им телесных повреждений в книге регистрации сообщений о преступлениях и журнале информации о происшествиях.

Правоохранительными органами собрана полная доказательная база. Уголовное дело вместе с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время поступит в суд для рассмотрения по существу.

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новосибирсксудуголовное дело
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