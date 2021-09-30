Отец 10-классницы открыл стрельбу в школе Москвы: Хотел наказать обидчиков дочери

В московской школе отец ученицы начал стрелять, сообщает 30 сентября Mash.
В правоохранительные органы в четверг поступило сообщение о том, что в здании школы на Палехской улице Москвы слышны выстрелы. Очевидцы рассказали, что стрельбу открыл мужчина.
Предположительно, это отец одной из учениц 10 класса. Сообщается, что он пришел в школу, чтобы разобраться с теми, кто обижает его дочь.
Уточняют, что сначала он начал драться с обидчиками девочки, а потом достал пистолет и выстрелил в воздух.
Мужчина пытался скрыться с места происшествия, но, как стало известно, его задержала полиция.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", стрельба в Пермском университете 20 сентября закончилась трагедией - 6 человек погибли, свыше 40 получили ранения и травмы.