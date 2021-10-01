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Сексуальное насилие приводит к необратимому повреждению головного мозга у женщин в более позднем возрасте: исследование

9:00:169/30/2021,Ниа ТиптонФото: pixabay.com
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Согласно демографическим данным, большинство женщин подвергаются сексуальному насилию в раннем подростковом и раннем взрослом возрасте.

Почти каждая пятая женщина пережила завершенное изнасилование или попытку изнасилования в течение своей жизни

Новое исследование показало, что женщины, подвергшиеся сексуальному насилию, имеют более высокий риск развития повреждения мозга.

Исследования, проведенные в Высшей школе общественного здравоохранения Университета Питтсбурга, показали, что снижение когнитивных функций, деменция и инсульт - все это последствия повреждения мозга, связанного с сексуальным насилием, пишет yourtango.com.

Исследование показывает, что сексуальное насилие вызывает травму, которая впоследствии может привести к повреждению мозга

В исследовании, проведенном Питтсбургским университетом, проводилось сканирование мозга 145 женщин среднего возраста, у которых в анамнезе не было сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта или деменции.

68% участников испытали травму, а 23% испытали травму в  результате сексуального насилия.

«Используя томографию головного мозга, мы обнаружили, что у женщин   , ранее подвергавшихся сексуальному насилию , повышенная гиперинтенсивность белого вещества в головном мозге является показателем заболевания мелких сосудов, связанного с инсультом, деменцией, снижением когнитивных функций и смертностью», - сказал Терстон.

«Согласно демографическим данным, большинство женщин подвергаются сексуальному насилию в раннем подростковом и раннем взрослом возрасте», - сказала автор исследования Ребекка Терстон , профессор и директор Лаборатории женского биоповеденческого здоровья в Высшей школе общественного здравоохранения Университета Питтсбурга. «Так что это, вероятно, ранние опыты, следы которых мы видим в более поздней жизни».

Предыдущие исследования также связывали сексуальную травму с более высоким уровнем триглицеридов и артериальным давлением в среднем возрасте, а также с трехкратным повышением риска развития каротидного налета, которые являются ключевыми факторами риска сердечных заболеваний.

Сексуальное насилие стало одной из самых серьезных проблем, с которыми сталкиваются женщины.

Почти каждая пятая женщина пережила завершенное изнасилование или попытку изнасилования в течение своей жизни. Каждая третья женщина-жертва изнасилования впервые столкнулась с ним в возрасте 11-17 лет. Каждая восьмая жертва изнасилования женщины сообщила, что это произошло в возрасте до 10 лет.

В дополнение к исследованию повреждения головного мозга, было также исследование, проведенное Терстоном в 2018 году, которое обнаружило, что женщины, которые ранее сообщали о сексуальном насилии, в три раза чаще испытывали депрессию и в два раза чаще имели повышенную тревогу и бессонницу, чем женщины без история сексуальной травмы.

Конечно, сексуальное насилие затрагивает не только женщин, но и мужчин.

Исследования показывают, что от 10% до 20% всех мужчин в какой-то момент своей жизни испытают какую-либо форму сексуального насилия или нападения.

Выжившие в сексуальной сфере мужчины часто окутаны стигмой, оправдываясь тем, что «мужчины не подвергаются сексуальному насилию», или ставя под сомнение мужественность мужчин, которые все же решают выступить и заявить о своих насильниках.

Также меньше услуг доступно мужчинам, пережившим нападение , и обычно правоохранительные органы вместе с системой правосудия никогда не имеют полного оснащения для борьбы с преступлениями из-за сексуального посягательства, совершенными против мужчин.

Выжившие мужчины почти забыты и вычеркнуты из категорий жертв нападений, хотя на самом деле их нужно включить в повествование о сексуальном насилии.

Хотя преступления сексуального насилия случаются с женщинами чаще, чем с мужчинами, в мире все еще есть ряд мужчин, которые становятся жертвами жестокого обращения и заслуживают того, чтобы их голоса тоже были услышаны.

Каждый должен чувствовать себя в достаточной безопасности, чтобы с комфортом выйти вперед и поделиться своими историями. Сексуальное насилие оставляет огромные следы травм в жизни людей, а также в их мозгу, и никто не должен страдать от этого в одиночку.

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