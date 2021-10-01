Каков идеальный уровень сахара в крови для предотвращения повторных инсультов, сердечных приступов?

Когда дело доходит до предотвращения инсульта, контроль уровня сахара в крови всегда был важен для людей с диабетом. Но новое исследование показало, что для людей с диабетом, перенесших инсульт, может быть идеальный целевой уровень сахара в крови, чтобы снизить риск различных типов сосудистых заболеваний, таких как инсульт или сердечный приступ в дальнейшем. Исследование опубликовано в онлайн-выпуске Neurology от 29 сентября 2021 года, медицинского журнала Американской академии неврологии, пишет medicalxpress.com.
«Мы знаем, что диабет может быть связан с повышенным риском первого инсульта» , - сказал автор исследования Мун-Ку Хан, доктор медицинских наук, из Медицинского колледжа Сеульского национального университета в Корее. «Но наши результаты показывают, что существует оптимальный уровень сахара в крови, который может начать минимизировать риск повторного инсульта, сердечного приступа или других сосудистых проблем , и он находится в диапазоне от 6,8% до 7,0%».
В исследовании приняли участие 18 567 человек с диабетом, средний возраст которых составлял 70 лет. Все участники были госпитализированы по поводу ишемического инсульта , вызванного сгустком крови. При поступлении исследователи использовали тест под названием гемоглобин A1C, чтобы определить средний уровень сахара в крови людей за последние два-три месяца. Этот тест измеряет процент белков гемоглобина в крови, покрытых сахаром. Уровень ниже 5,7% считается нормальным; 6,5% или выше обычно указывают на диабет. У участников средний уровень A1C составил 7,5%.
Затем через год исследователи проследили за этим, чтобы выяснить, существует ли связь между уровнем A1C с риском повторного инсульта, сердечного приступа или смерти от тех или иных сосудистых причин.
Из всех участников 1437, или около 8%, перенесли сердечный приступ или умерли от сосудистого заболевания в течение года после начала исследования, а 954, или 5%, перенесли еще один инсульт.
Исследование показало, что люди, госпитализированные в больницу с уровнем A1C выше 6,8–7,0%, имели повышенный риск сердечно-сосудистых заболеваний, таких как сердечный приступ, а также повторного инсульта.
После поправки на такие факторы, как возраст и пол, исследователи обнаружили, что риск сердечного приступа или аналогичных сосудистых заболеваний у людей был на 27% выше, когда они были госпитализированы с уровнем A1C выше 7,0%, по сравнению с теми, кто поступил с уровнем A1C ниже 6,5%. Риск повторного инсульта у людей был на 28% выше при поступлении в больницу с уровнем A1C выше 7,0% по сравнению с пациентами ниже 6,5%.
«Наши результаты подчеркивают важность пристального наблюдения за уровнем сахара в крови, если вы диабетик и перенесли инсульт», - сказал Хан.
Ограничением исследования является то, что уровень сахара в крови людей измерялся только в начале исследования; уровни последующего наблюдения отсутствовали.