5 октября - День учителя: как красиво и неожиданно поздравить дорого учителя?

5 октября отмечается Международный день учителя. Этот второй по значимости осенний праздник после 1 сентября. Учителя бывают разные — но каждый учитель, будь то физики или музыки, очень рад слышать слова благодарности и признательности от своих учеников.
Без учителей, выполняющих важную работу по обучению и воспитанию детей, общество не смогло бы идти в будущее. Этот праздник отмечается в разных странах, со своими обычаями и законами этой страны. Например, День учителя в Советском Союзе начали отмечать еще в 1965 году, правда, поначалу он приходился на 29 сентября. И только в 1994 году ЮНЕСКО установил Всемирный день учителя 5 октября. После чего многие страны приурочили свой День учителя к этому международному празднику.
В этот день необходимо поздравить своего преподавателя, поблагодарить его за то, что обучал вас, помогал становиться лучше, а также поздравить тех, кто сейчас также помогает формироваться личности ваших детям. Во многих школах в праздник устраивается выходной для педагогов. В начальных классах преподают старшие ребята, и всех распускают домой.
Это также хороший день для студентов, чтобы выразить признательность своим учителям, написав им поздравление от руки или сделав открытку.
Сделать поздравление можно в стихах или просто написать свои слова благодарности. Можно также добавить цитаты известных личностей о труде преподавания.
Но самым приятным для каждого учителя будет, если мы все возьмем за привычку уважительно относиться к учителям, которые ежедневно трудятся, порой засиживаются до ночи, и делают все, чтобы подарить ученикам новые знания.
Давайте поблагодарим всех наших учителей за то, что они сделали и нас более способными, уверенными в себе, чтобы мы могли твердо стоять на ногах.