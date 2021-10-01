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5 октября - День учителя: как красиво и неожиданно поздравить дорого учителя?

4:30:1810/1/2021Фото: pixabay.com
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Давайте поблагодарим всех наших учителей за то, что они сделали и нас более способными, уверенными в себе, чтобы мы могли твердо стоять на ногах.

В этот день необходимо поздравить своего преподавателя, поблагодарить его за то, что обучал вас, помогал становиться лучше

5 октября отмечается Международный день учителя. Этот второй по значимости осенний праздник после 1 сентября. Учителя бывают разные — но каждый учитель, будь то физики или музыки, очень рад слышать слова благодарности и признательности от своих учеников.

Без учителей, выполняющих важную работу по обучению и воспитанию детей, общество не смогло бы идти в будущее. Этот праздник отмечается в разных странах, со своими обычаями и законами этой страны. Например, День учителя в Советском Союзе начали отмечать еще в 1965 году, правда, поначалу он приходился на 29 сентября. И только в 1994 году ЮНЕСКО установил Всемирный день учителя 5 октября. После чего многие страны приурочили свой День учителя к этому международному празднику.

В этот день необходимо поздравить своего преподавателя, поблагодарить его за то, что обучал вас, помогал становиться лучше, а также поздравить тех, кто сейчас также помогает формироваться личности ваших детям. Во многих школах в праздник устраивается выходной для педагогов. В начальных классах преподают старшие ребята, и всех распускают домой.

Это также хороший день для студентов, чтобы выразить признательность своим учителям, написав им поздравление от руки или сделав открытку.

Сделать поздравление можно в стихах или просто написать свои слова благодарности. Можно также добавить цитаты известных личностей о труде преподавания.

Но самым приятным для каждого учителя будет, если мы все возьмем за привычку уважительно относиться к учителям, которые ежедневно трудятся, порой засиживаются до ночи, и делают все, чтобы подарить ученикам новые знания.

Давайте поблагодарим всех наших учителей за то, что они сделали и нас более способными, уверенными в себе, чтобы мы могли твердо стоять на ногах.

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