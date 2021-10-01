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"Его горло в красных волдырях напугало троих врачей": В селе под Искитимом мать заподозрила у 6-летнего ребенка опасный вирус Коксаки

6:52:5310/1/2021,Алина БуроваФото: Предоставлено Еленой/ pexels
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Трое врачей, несмотря на подозрения матери, ставили ребенку диагноз "вирусная ангина", но родительница не поверила в эту версию. Симптомы энтеровирусной инфекции были видны невооруженным глазом.

У мальчика появилась сыпь во рту

Жительница села под Искитимом заподозрила вирус Коксаки у своего 6-летнего ребенка.

Напомним, что в Новосибирске в конце сентября 2021 года обнаружили массовое распространение данного вируса среди детей. После в Минздраве прокомментировали, что вирус Коксаки входит в группу энтеровирусов и является одним из возбудителей инфекции ЭВИ. Также в ведомстве добавили, что ранее, за 8 месяцев 2021 года случаев заболевания ЭВИ на территории Новосибирской области не было зарегистрировано.

Как рассказала редакции "Курьер. Среда. Бердск" мать 6-летнего заболевшего Елена, всей семьей они обошли 3-х врачей, но подтверждения Коксаки так и не получили. Изначально ребенку стало не хорошо в детском саду 21 сентября.

- Мне позвонил медик из садика, сказав, что у ребенка сыпь по всему телу, температура 37 и что его нужно срочно забрать. Мы забрали сына и пошли сразу к педиатру. Педиатр поставила диагноз "вирусная ангина". Она назначила принимать антибиотики и промывать горло. Но у ребенка во рту, вокруг щек и губ была сыпь. Даже элементарно, посмотрев симптомы в интернете можно понять, что при ангине нет такой сыпи. При этом она назначила лечение антибиотиками. Мы решили съездить к дежурному врачу в Искитим. Там диагноз поставили тот же, но лечение назначили противовирусными препаратами, - сообщила Елена 1 октября.

По словам матери, в первые дни сыпь была незначительной, однако на третий день, она распространилась по всему телу ребенка, затронув руки, колени и стопы. Температура держалась один день. Женщина предположила, что помимо симптомов ангины, у мальчика еще появилась либо ветрянка, либо Коксаки. Мать снова решила обратиться уже к третьему по счету врачу.

- В субботу у сына были пупырки красные и немножко водянистые. Мы поехали в приемное отделение в Искитим на осмотр. Очередной доктор опять определила нам вирусную ангину, но уже на основании энтеровируса. Доктор сказала полоскать горло, а если сыпь будет чесаться, то намазать ее зеленкой, - вспоминает мать.

Родительница подчеркнула, что направление на анализы ни один из врачей даже и не думал выписывать ее ребенку до того, как об этом она сама не попросила.

- Я думаю, что каждый медик, когда приводят к нему больного ребенка с определенными симптомами, должен назначать какое-то обследование. Я понимаю, что есть осмотр, но не у всех талант визуально посмотреть и поставить диагноз. Должны быть сопутствующие анализы,- заявила мать 6-летнего ребенка.

По словам Елены, ее сын лечился неделю. Женщина предполагает, что он переболел именно вирусом Коксаки. Однако почему врачи скрывают данные сведения от родителей-  до сих пор непонятно. В настоящее время в детсадовской группе еще у нескольких детей выявили случаи с подобной симптоматикой. Группу закрыли на карантин.

Один из медицинских специалистов детской поликлиники Бердска заявил, что для установления вируса Коксаки исследование должно быть обязательно.

- Обычно вспышки Коксаки происходят летом или в сырую погоду. Дети могут заразиться при купании, при рукопожатии и т.д. С таким вирусом у человека появляется головная боль, рвота, тошнота, сыпь. На всякий случай, при данной энтеровирусной инфекции лучше сдать ПЦР и кровь на иммуноглобулины. При ковиде также есть волдыри, но они более крупные и в основном на пальцах ног, - отметила специалист.

Отметим, что Коксаки могут болеть не только дети, но и взрослые. Однако последние болеют реже. Масштабная вспышка вируса Коксаки была зарегистрирована в 1997 году в Малайзии. Тогда погибло 30 детей. В 2007 году инфекция была и в Восточном Китае.

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