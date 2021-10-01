В Бердске срубят 72 дерева ради нового парка: От пруда в роще у школы №11 решили отказаться

К 1 октября 2021 года должен быть готов проект нового парка в Бердске. Речь идет об общественном пространстве в Микрорайоне — между школой №11 и многоэтажным домом по адресу: ул. Лунная, 2. Проект есть, рассказал «Курьер. Среда. Бердск» в пятницу замдиректора бердского управления природными ресурсами Андрей Неустроев. Вышла небольшая заминка с входной группой, поскольку она выходит за отведенную под парк территорию. Но вопрос уже прорабатывается с земельщиками. И время на это есть, поскольку благоустраивать парк начнут в 2022 году.
- Вчера проектировщики прислали дополнительное соглашения. Видимо, входную группу вынесут в другой земельный участок — с другим кадастровым номером. В земельных отношениях свои тонкости. Думаю, это формальности, которые вряд ли повлияют на реализацию всего проекта, - прокомментировал Неустроев.
Выбор бердчан
Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», горожане сами выбирали, каким будет парк, путем голосования. Из трех предложенных вариантов предпочли «Экопарк». Вице-мэр по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров напомнил, что на месте будущего парка раньше было заросшее кустарником «злачное место» - и прямо возле школы.
В голосовании, которое проводилось в течение мая 2021 года, участвовали 8688 бердчан (70,83% планового показателя по Новосибирской области). Большинство жителей Бердска 4016 (46,2%) отдали предпочтение «Экопарку». Эскиз парка «Молодежный» набрал 2798 голосов (32,2%), за парк «Семья» проголосовали 1874 человека (21,5%).
Проект за 684 тыс. рублей
Уже 1 июня управление природными ресурсами Бердска объявило аукцион на поиск подрядчика по проектированию будущей парковой зоны в Микрорайоне. Начальная цена контракта 847 тыс. рублей. Но в ходе торгов удалось снизить цену до 680 тыс. Предложившая такую сумму за проект и признанная победителем компания «К7» уклонилась от заключения контракта, сказано в аукционной документации. Это подтверждено протоколом от 22 июня. Таким образом, контракт подписали со вторым участником торгов — Новосибирским госуниверситетом архитектуры, дизайна и искусств. Он запросил за работу над проектом на 4 тыс. рублей больше, чем его конкурент.
Предметом контракта является выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по благоустройству общественной территории в районе бердской школы №11. Проектировщикам предстоит описать благоустройство земельного участка площадью 40 315 кв. метров. При этом предоставить заказчику необходимо три варианта концепции будущего парка.
Вырубка деревьев неизбежна
Одно из условий проекта - максимальное сохранение существующих зеленых насаждений, с учетом их состояния. Именно деревья и кустарники в будущем парке (как и по всей территории Бердска) входят в компетенцию Андрея Неустроева. По его словам, согласно проекту придется вырубить всего 5 здоровых деревьев. Остальные, идущие под снос, - гнилые.
- Мы обошла всю территорию. Выявили 63 аварийных дерева. Вместе с сотрудниками лесхоза мы пометили их краской. Если у кого-то есть сомнения, они могут пройти сами по роще и посмотреть своими глазами, какие деревья идут под вырубку, - пояснил Неустроев.
Он подчеркнул, что проектировщики проделали серьезную работу в том числе с привлечением геологов. Дело в том, что будущая парковая территория по весне попадает в зону затопления. Геологоразведка сделала выводы и дала свои рекомендации, как отводить вешние воды.
- Мы даже думали, может, там пруд сделать. Но это серьезное удорожание проекта, и пришлось от него отказаться. Конечно, было бы красиво. Но если качать воду из труб, то пруд золотым окажется, - отметил замдиректора управления природными ресурсами Бердска.
Первоначально планировали срубить деревья на парковом участке нынешней осенью. Но решили отказаться от этой идеи, чтобы не волновать бердчан, бдительно наблюдающих за вырубкой зеленых насаждений. Хотя есть опасность, что аварийные березы за зиму могут рухнуть. Андрей Неустроев заверил, что незаконный спил деревьев в Бердске — это большая редкость. Да, браконьеры попадаются, но в основном вырубкой в лесу занимается лесхоз по своему плану, а в городе по каждому дереву принимается комиссионное решение.
А в новом парке посадят новые деревья и кустарники.
Что будет в микрорайоновском парке
В проекте благоустройства парка у школы №11, согласно подписанному контракту, должно быть предусмотрено:
-не менее двух входов с ул. Лунная и ул. Микрорайон, с устройством разгрузочных площадок для обеспечения удобного входа и выхода из парка. Тротуарная парковая сеть должна обеспечивать подключение парка к городской улично-дорожной (тротуарной) сети и обеспечивать свободный доступ пешеходов с прилегающих территорий;
-пешеходно-тропиночную сеть с устройством тротуаров, шириной не менее 2,25 м, с асфальтобетонным покрытием и покрытием из тротуарной плитки (брусчатки), обеспечивающие механизированную уборку (особенно в зимний период), местоположение и виды покрытиия согласовать с заказчиком;
-устройство парковок в границах застраиваемого земельного участка, в количестве необходимом для эксплуатации объекта со стороны Микрорайона;
-обеспечение беспрепятственного доступа маломобильных групп населения;
- устройство площадок:
спортивная площадка размерами не менее 15 х 24 м, с резиновым покрытием, с ограждением усиленным и оцинкованным покрытием высотой не менее 3 м;
площадка для размещения спортивных тренажеров размерами не менее 15 х 41,5 м с резиновым покрытием;
детская площадка площадью не более 100 кв. метров с резиновым покрытием, с установкой детского игрового оборудования в составе качели, детский комплекс, песочница;
-установку скамеек в количестве не менее 20 штук, металлические детали предусмотреть с оцинкованным покрытием, деревянными сиденьями, для установки скамеек предусмотреть отдельные площадки с твердым покрытием за пределами тротуаров;
-озеленение с высадкой деревьев, кустарников, устройство газонов, предусмотреть корчевку поросли клена и замену грунта;
-освещение на отдельно стоящих опорах, предусмотреть оцинкованное покрытие опор, кабельную линию проложить под землей, фонари освещения светодиодные;
-зона выгула домашних животных;
-хозяйственный проезд для обеспечения заезда уборочной техники шириной не менее 3,5 м, возможно совмещение с другим типом парковых дорог;
-площадка складирования ТКО;
мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.
В новом парке должна быть главная аллея и свободный доступ учащихся школы №11 на территорию школьного учреждения через парковую зону.
Экопарк - это объект ландшафтной архитектуры, представляющий собой массив зеленых насаждений на территории, организованной в определенную объемно-пространственную композицию. Это не только место для отдыха и прогулок, но еще и место для получения эстетического удовольствия. Посетители парка будут чувствовать себя наедине с природой за счет обилия деревьев, кустарников, цветников, зоны с газоном и создания тихой и гармоничной атмосферы. Все объекты в парке будут созданы из экологически чистых материалов, сообщается на сайте горадминистрации.
Инфраструктура парка:
1. Зона отдыха: лавки, беседки, настольные игры, отдых на траве.
2. Детская зона: аттракционы, качели, песочницы.
3. Развлекательная зона: сцена для проведения мероприятий.
4. Спортивные (волейбольная/баскетбольная/футбольная) площадки, беговые дорожки, тренажеры.
5. Пешеходные дорожки.
6. Стоянка автомобилей со стороны ул. Боровой.