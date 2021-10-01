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Полиция задержала лидера фракции КПРФ в Мосгордуме Николая Зубрилина: Он ответит по статье

12:56:4810/1/2021Фото: КПРФ Москва
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Ранее в здании московского горкома партии всю неделю провел Иванов, на выходе его ждали сотрудники полиции. Коммунистов обвинили в организации несанкционированных митингов в столице.

Николай Зубрилин - глава фракции КПРФ в Мосгордуме

В Москве произошло задержание Николая Зубрилина и Павла Иванова, представляющих КПРФ, после того, как они прибыли на Петровку, 38. Ранее в здании московского горкома партии всю неделю провел Иванов, рядом на выходе его ждали сотрудники полиции.

После того, как в ГУ МВД заявили, что они заинтересованы именно в Иванове, тот решил прийти к правоохранителям добровольно и направился вместе с Зубрилиным и Обуховым на Петровку, после чего их задержали. Полицейские составили в отношении руководителя фракции КПРФ в Мосгордуме Зубрилина протокол о нарушении порядка организации митинга.

- В отношении депутата Зубрилина составлен административный материал по статье 20.2 КоАП РФ (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования), - сказали в пятницу журналистам в пресс-службе управления.

Иванов задержан сотрудниками полиции и находится в территориальном ОВД. В его отношении составлен протокол по той же статье, как и у Зубрилина.

20 и 25 сентября в Москве КПРФ провела два митинга, выступая за отмену результатов дистанционного голосования по Москве, сообщал "Курьер. Среда. Бердск". После опубликования итогов выборов , проведенного онлайн-голосованием, картина поменялась кардинально — в Мосгордуму прошли все кандидаты, представленные в списке Собянина, несмотря на то, что по результатам традиционного голосования они проигрывали, при том некоторые с очень серьезным отставанием. Это дало возможность усомниться в честности подведения итогов электронного голосования.

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митингизадержаниепротоколКПРФНиколай Зубрилин
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