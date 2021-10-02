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Предупреждение об уходе за орхидеями: профессионал в области садоводства говорит, что `` не переливайте '' и не используйте водопроводную воду для орхидей

11:00:0210/1/2021,MILLIE BULLФото: pixabay.com
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Орхидеи часто поставляются в прозрачных контейнерах с открытыми корнями.

Чрезмерный полив орхидей может привести к загниванию корней

Эксперт по САДОВОДУ точно рассказал, как часто нужно поливать орхидеи и сколько воды их давать. Профессионал растений также поделился некоторыми удобными домашними хитростями, чтобы ваша орхидея выглядела наилучшим образом.
Эксперт по садоводству Майкл Перри, также известный как мистер Плант Гик, поделился своими советами о том, как ухаживать за орхидеями в домашних условиях. Майкл рассказал, как часто нужно поливать орхидеи и какую воду использовать. На канале ITV This Morning в 2018 году Майкл также поделился тем, как использовать предметы домашнего обихода, чтобы орхидея оставалась здоровой, пишет express.co.uk.
Майкл поговорил с Давиной МакКолл и Оре Одубой о декоративных растениях.

Эксперт по растениям сказал: «Итак, вы собираетесь использовать природную воду, например чистую воду, или воду в бутылках.

«Вам не нужна вода из-под крана.

«Просто рюмку или воду на кубик льда в неделю, всего раз в неделю.

«Не поливайте орхидеи слишком сильно!»

Чрезмерный полив орхидей может привести к загниванию корней и задержке поступления кислорода к корням.

Если полить слишком много, корни станут скорее черными, чем коричневыми.

Если ваши корни орхидеи выглядят черными или кажутся мягкими, возможно, вы их слишком полили.

Майкл также сказал, что бананы можно использовать как «тонизирующее средство».

Он объяснил: «Банановое пюре - один дюйм кожуры банана, смешайте это с двумя стаканами воды, а затем получите тоник для растений.

«Вы даете им это три раза в год. Это ваша Святая Троица ».

Еще один предмет домашнего обихода, который рекомендовал использовать Майкл, - это «чайные пакетики».

Специалист по садоводству предложил использовать их, чтобы растения выглядели более «глянцевыми».

Он сказал: «Чай в пакетиках. Опорожняйте орхидеи вокруг орхидей раз в месяц, чтобы дать им азот, чтобы растения выглядели более блестящими и здоровыми ».

Другие предложения от Майкла включали использование яичной скорлупы и молока.

«Яичная скорлупа. Раз в месяц измельчайте яичную скорлупу вокруг растений, чтобы дать им кальций.

«Для того, чтобы корневая система была сильнее, сильнее нужны сногсшибательные растения - действительно здоровые растения.

«Тогда молоко. Вы можете использовать это, чтобы придать листьям немного блеска.

«Протрите им листья, чтобы избавиться от отложений жесткой воды, которые могут быть в доме. Это действительно просто ».

Орхидеи часто поставляются в прозрачных контейнерах с открытыми корнями.

Майкл сказал, что размещение орхидей в непрозрачном контейнере «не причинит никакого вреда».

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