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Ретроградный Меркурий управляет миром: до 18 октября землян ожидается хаос, забывчивость и недопонимание

7:00:3210/1/2021,ИЗЗИ DEIBEФото: pixabay.com
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Ретроградный Меркурий - это термин, обозначающий оптическую иллюзию в небе, когда кажется, что Меркурий движется назад по орбите.

Ретроградный Меркурий в Весах - это не все плохо

Ретроградный Меркурий в этом году снова поднял свою голову, к нашему большому разочарованию. Вот как непопулярный астрологический транзит повлияет на каждого из нас.
Ретроградный Меркурий происходит в третий раз в этом году прямо сейчас и продлится до 18 октября. Ретроградный Меркурий известен своим хаосом, непониманием и забывчивостью, но на этот раз транзит будет иметь положительный поворот. Express.co.uk показывает, как ретроградный Меркурий повлияет на вас, согласно мистику и астрологу Франческе Одди (@francescaoddieastrology в Instagram).
Ретроградный Меркурий - это термин, обозначающий оптическую иллюзию в небе, когда кажется, что Меркурий движется назад по орбите.

На самом деле Меркурий на самом деле не движется назад, но по-прежнему воздействует на нас, как если бы это было.

Астролог Франческа Одди объяснила: «Все планеты, вращающиеся вокруг Солнца, движутся в одном направлении, но из-за формы их орбит и из-за разной скорости, с которой мы движемся вокруг Солнца, иногда кажется, что планета движется в обратном направлении по небу.

«Это похоже на то, когда два поезда едут рядом, а один, идущий медленнее, кажется, движется задом наперед.

«Они оба движутся вперед, но один не так быстро».
Меркурий - это планета общения, путешествий, технологий и обмена информацией, поэтому обратный транзит всегда будет сосредоточен на темах.

Франческа предупредила: «Будьте ОЧЕНЬ осторожны с тем, что вы удаляете, отменяете и уничтожаете.

«Эти ретроградные станции Меркурия находятся в пределах одного градуса от плотного квадратного аспекта к Плутону - в следующие три недели нет ничего легкого, и, хотя я не вижу в этом ничего плохого, в нем определенно присутствует атмосфера« стертого жесткого диска »».

Как обычно, вы можете ожидать недопонимания, сбоев и задержек, и вы должны быть готовы к техническим неудачам и неожиданностям.

В следующие несколько недель вы можете почувствовать себя немного туманным.

Франческа сказала: «При ретроградном Меркурии ясность отсутствует.

«Мы более интуитивно понятны, но здесь нет всех кусочков головоломки.

“However, we can be more direct in our approach from October 18.”
Планета Меркурий названа в честь римского божества, которое было посланником богов, или в греческой мифологии он известен как Гермес.

Хотя Меркьюри известен как обманщик, он также отличный коммуникатор и умеет развлекаться.

Франческа сказала: «Меркьюри - обманщик, космический шут, который возился и шутил… но это всего лишь его остроумие и разум в действии.

«Ему весело, но он также более чем способен справиться со сложными вещами - тяжелыми разговорами и серьезными переговорами».
В свете этого Франческа считает, что ретроградный Меркурий предлагает вдохновляющее время, чтобы копнуть глубже и узнать себя через наши отношения с другими (особенно потому, что это в Весах).

Этот ретроградный Меркурий ожидает серьезных разговоров.

Франческа объясняет причину этого с помощью мифологии и астрологии.

Мистик сказал: «На прошлой неделе было осеннее равноденствие, знаменующее время возвращения Персефоны в подземный мир.

«Интересно, что этот ретроградный Меркурий падает менее чем через неделю после этой точки и находится в знаке переговоров (Весы), квадрате к Плутону (серьезный разговор, который может включать борьбу за власть).

«Также очень интересно, что во время ретроградного Меркурия Луна в Близнецах только что прошла соединение с Церерой, матерью Персефоны.

«Между этими планетами-Близнецами образовался очень коммуникативный большой трин, реальный Сатурн в Водолее, у которого есть много правил, ожидающих решения, когда он начинает прямую остановку 11 октября и соединение Солнца и Марса в Весах.

«Это график, насыщенный разговорами».
Переговоры и дипломатия - вот темы этого ретрограда, поскольку он находится в знаке весов - Весах.

Франческа сказала: «Это вулканическое давление Меркурия и Плутона требует всех наших лучших дипломатических навыков и предвещает время, чтобы пересмотреть, проанализировать и погрузиться в суть нашей жизни.

«Подумайте о кусочках, которые вы оставили бездействующими, поскольку все, что осталось гноиться, можно исследовать под этим трехнедельным небом.

«Какие обряды перехода вы переживаете, какие болезненные вещи мы отложили на рассмотрение, и какие секреты мы могли бы раскрыть, выявить и поиграть со всеми возможными перестановками, как это сделал бы Меркьюри?

«Важные решения, принятые в это время, останутся под контролем в конце октября до 1 ноября, когда Меркурий выйдет из тени».
Ретроградный Меркурий в Весах - это не все плохо, темы отношений, дипломатии и границ могут быть приятными.

Франческа сказала: «Обычно мне нравится ретроградный Меркурий, потому что мне нравятся совпадения, открытость, альтернативные перспективы, более медленный темп и возможность вернуться и привести в порядок идеи.

«Мне нравится сочетание Меркурия, движущегося назад, когда внешние планеты меняют направление - создается ощущение, что люди собираются вместе».

Однако вам нужно будет постараться сохранять спокойствие на протяжении всего пути.

Франческа рекомендует основывать себя на цели и на людях, которых вы любите.

Она сказала: «Отдыхай, обновляйся, расслабляйся, переосмысливай, переосмысливай, пересматривай.

«Слушайте, проявите творческий подход, выберите живописный маршрут, пройдите терапию и копайте глубже, не нуждаясь в немедленных ответах, и, возможно, научитесь некоторым практическим навыкам.

«Воткните чайник, откройте книгу и посмотрите, что невидимый мир хочет вам сообщить».

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планетаретроградный меркурий
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