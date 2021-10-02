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Подельники сбежавшей экс-замминистра Раковой упали на колени и разрыдались в суде

2:37:0210/2/2021Фото: Минпросвещения/YouTube
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Правоохранители полагают, что Ракова, которая в последнее время работала вице-президентом Сбербанка, может находится на Украине или в Белоруссии. 

Подельники Раковой расплакались и встали на колени в суде

Суд арестовал троих подельников Марины Раковой, экс-замминистра просвещения РФ. Напомним, что она обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", когда Ракова не явилась на допрос, стало понятно, что она скрылась от следствия. Ее объявили в международный розыск. Правоохранители полагают, что Ракова, которая в последнее время работала вице-президентом Сбербанка, может находится на Украине или в Белоруссии.

В суде 1 октября ее подельники расплакались и встали на колени в суде, передает РЕН ТВ. Речь идет о Евгении Знаке, который разрыдался в ходе судебного заседания, преподаватель "Шанинки" Кристина Крючкова встала на колени. Еще одни фигурант - Максим Инкин. Все арестованы.

Раковой инкриминируют хищение 50 млн рублей еще во время работы в Минпросвещения. По версии следствия, она лоббировала выделение  бюджетных средств на реализацию программы «Учитель будущего».

Кроме того, стало известно о миллиардных субсидиях, которые получил Фонд новых форм развития образования, когда его руководителям был Инкин, замгендиректора — Зак, а Марина Ракова занимала пост заместителя главы Минпросвещения РФ. За время работы сбежавшей подозреваемой в ведомстве Фонду выделили 2,837 млрд рублей субсидий. Известно, что ни до нее, ни после организация не получала таких огромных сумм.

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