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В Новосибирске старшеклассники избили 8-летнего школьника до перелома позвоночника

3:14:2810/2/2021Фото: АСТ-54
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Теперь ребенок полгода должен носить в корсет, кроме того, три месяца ему запрещено сидеть. Школьнику придется перейти на домашнее обучение. 

В школе №1 города Новосибирска старшеклассники избили на перемене восьмилетнего мальчика

В пятницу в школе №1 Новосибирска произошел инцидент. Как рассказала мать пострадавшего ребенка, старшеклассники на перемене избили ее 8-летнего сына. Да так, что он получил травму позвоночника.

«Таскали, пинали, заламывали руки, взяли за волосы, он от них вырывался. Убежал, но они его догнали, схватили за ноги и за руки», - поделилась женщина в АСТ-54.

Над ее ребенком издевались около 20 минут, пока длилась перемена, рассказала мать. По ее словам, проходившие мимо учителя никак не реагировали.

В медицинском заключении, которое сделали после избиения, говорится, что у мальчика закрытый неосложненный перелом позвонка. Теперь ребенок полгода должен носить в корсет, кроме того, три месяца ему запрещено сидеть. А физические нагрузки врачи предложили отложить на два года.

Школьнику придется перейти на домашнее обучение.

Медицинская справка

Как ранее сообщал "Курьер. Среда. Бердск", в Бердске дети избили 11-летних мальчишек из-за электронных сигарет. Мать одного из пострадавших, которому разбили губу, опознает обидчиков сына. Полиция начала проверку после сообщения об инциденте в "Курьер. Среда. Бердск".

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