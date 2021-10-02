В Новосибирске старшеклассники избили 8-летнего школьника до перелома позвоночника

В пятницу в школе №1 Новосибирска произошел инцидент. Как рассказала мать пострадавшего ребенка, старшеклассники на перемене избили ее 8-летнего сына. Да так, что он получил травму позвоночника.
«Таскали, пинали, заламывали руки, взяли за волосы, он от них вырывался. Убежал, но они его догнали, схватили за ноги и за руки», - поделилась женщина в АСТ-54.
Над ее ребенком издевались около 20 минут, пока длилась перемена, рассказала мать. По ее словам, проходившие мимо учителя никак не реагировали.
В медицинском заключении, которое сделали после избиения, говорится, что у мальчика закрытый неосложненный перелом позвонка. Теперь ребенок полгода должен носить в корсет, кроме того, три месяца ему запрещено сидеть. А физические нагрузки врачи предложили отложить на два года.
Школьнику придется перейти на домашнее обучение.
Как ранее сообщал "Курьер. Среда. Бердск", в Бердске дети избили 11-летних мальчишек из-за электронных сигарет. Мать одного из пострадавших, которому разбили губу, опознает обидчиков сына. Полиция начала проверку после сообщения об инциденте в "Курьер. Среда. Бердск".