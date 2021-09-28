В Бердске полиция начала проверку по факту избиения бандой малолеток 11-летнего мальчика из-за "вейпов"

После публикации «Курьер. Среда. Бердск» об избиении группой детей мальчиков из-за электронных сигарет, правоохранители начали проверку. Напомним, что нападение произошло 27 сентября на ул. Кирова в Бердске.
Мама одного из пострадавших мальчиков рассказала, что ее сын отправился гулять с другом, но к ним пристали хулиганы. Требуя вывернуть карманы, начали избивать.
- Сын сопротивлялся, как мог. Он не умеет драться, поэтому отмахивался, но губу ему разбили. Когда вернулся домой, то я у него спросила почему он не закричал, ведь тогда бы я с балкона услышала. Ребенок ответил, что не хотел на это тратить силы, - рассказала Елена во вторник.
На вид нападавшим было около 9-11 лет. В полицию Елена обращаться не стала.
- А кто их будет искать? Наши дети их в первый раз видели. Сын решил вечером вообще не выходить. Конечно, тревожно. Я опасаюсь, ведь перед моими окнами это произошло, - пояснила мать пострадавшего ребенка, предполагая, что напавшие уже имеют зависимость, несмотря на столь юный возраст.
Как сообщили «Курьер. Среда. Бердск» 28 сентября в управлении МВД по Новосибирской области, бердский инцидент привлек внимание полицейских.
- Заявление в отдел МВД по Бердску об избиении детей не поступало. Но после выявленной публикации по факту возможной драки сотрудниками полиции проводится проверка. Выясняются все обстоятельства произошедшего, - прокомментировали в пресс-службе регионального главка МВД.