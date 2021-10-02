На Камчатке пропал российский альпинист при восхождении на Ключевскую сопку

На Камчатке пропал российский альпинист. Восхождение на вулкан Ключевская сопка проводили два россиянина, которым пришлось разделиться из-за тяжелых погодных условий на высоте 4 тысяч метров.
Звонок в МЧС поступил 1 октября от жителя Свердловской области, он рассказал, что придя к домику на высоте 2,6 тысяч метров, в котором они договорились встретится, он не нашел своего напарника.
На поиски и эвакуацию альпинистов выдвинулись спасатели, которые нашли одного из потерпевших, при этом пока не удается обнаружить второго.
На камчатском вулкане сейчас не самые благоприятные условия — ветер достигает порывов до 70 метров в секунду, а мороз стоит на уровне — 13… - 15 градусов, что ощущается как — 30.
Работа спасателей продолжается.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", смертью пяти человек завершилось восхождение на Эльбрус.