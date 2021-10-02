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На Камчатке пропал российский альпинист при восхождении на Ключевскую сопку

5:44:4710/2/2021Фото: Wikimedia Commons
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Восхождение на камчатский вулкан проходило в тяжелых погодных условиях - ветер до 70 метров в секунду и мороз 13-15 градусов. Одному удалось спастись.

Ключевская сопка привлекает альпинистов

На Камчатке пропал российский альпинист. Восхождение на вулкан Ключевская сопка проводили два россиянина, которым пришлось разделиться из-за тяжелых погодных условий на высоте 4 тысяч метров.

Звонок в МЧС поступил 1 октября от жителя Свердловской области, он рассказал, что придя к домику на высоте 2,6 тысяч метров, в котором они договорились встретится, он не нашел своего напарника.

На поиски и эвакуацию альпинистов выдвинулись спасатели, которые нашли одного из потерпевших, при этом пока не удается обнаружить второго.

На камчатском вулкане сейчас не самые благоприятные условия — ветер достигает порывов до 70 метров в секунду, а мороз стоит на уровне — 13… - 15 градусов, что ощущается как — 30.

Работа спасателей продолжается.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", смертью пяти человек завершилось восхождение на Эльбрус.

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альпинистывосхождениепогодные условия
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