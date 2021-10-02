Власти Оренбуржья дадут 1 млн рублей за информацию об убийцах трех студенток в Гае: Подозреваемых пока нет

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер принял решение о назначении вознаграждения для тех, кто обладает информацией о преступнике, убившем трех студенток в Гае.
Преступление произошло в четверг, 30 сентября, тела трех девушек были обнаружены ночью после тушения пожара, сообщал "Курьер. Среда. Бердск".
- Губернатор Оренбургской области Денис Паслер принял решение о назначении вознаграждения за информацию о преступнике, совершившем 30 сентября тройное убийство в Гае. 1 млн рублей выделен из резервного фонда областного бюджета для выплаты вознаграждения за любую информацию о лицах, причастных к убийству трех девушек в Гае, способствующую раскрытию преступления и установлению личности виновного, - отмечается в сообщении пресс-службы губернатора и правительства.
Девушки погибли после нанесения ран кухонным ножом. Недалеко от дома было найдено тело еще одной девушки с такими же ранениями. Студентки медколледжа 17, 18 и 19 лет проживали в арендованной квартире, причем снимали ее не первый год.
Как стало известно "Курьер. Среда. Бердск", 2 октября родственники забрали тела убитых из морга. Им была оказана психологическая помощь. По информации СКР, на субботу подозреваемых в зверском преступлении нет. Версия о причастности к убийству дрга девушек и его брата на подтвердилась - оба уже две недели находятся в Уфе. У них железное алиби.