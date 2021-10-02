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Власти Оренбуржья дадут 1 млн рублей за информацию об убийцах трех студенток в Гае: Подозреваемых пока нет

8:20:0510/2/2021Фото: Следком
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Губернатор Денис Паслер принял решение назначить вознаграждение за информацию, которая поможет раскрыть зверское преступление. Родственники уже забрали тела убитых из морга.

Три студентки медколледжа из Башкирии были найдены мертвыми на месте пожара, пока не удалось выйти на след подозреваемого

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер принял решение о назначении вознаграждения для тех, кто обладает информацией о преступнике, убившем трех студенток в Гае.

Преступление произошло в четверг, 30 сентября, тела трех девушек были обнаружены ночью после тушения пожара, сообщал "Курьер. Среда. Бердск".

- Губернатор Оренбургской области Денис Паслер принял решение о назначении вознаграждения за информацию о преступнике, совершившем 30 сентября тройное убийство в Гае. 1 млн рублей выделен из резервного фонда областного бюджета для выплаты вознаграждения за любую информацию о лицах, причастных к убийству трех девушек в Гае, способствующую раскрытию преступления и установлению личности виновного, - отмечается в сообщении пресс-службы губернатора и правительства.

Девушки погибли после нанесения ран кухонным ножом. Недалеко от дома было найдено тело еще одной девушки с такими же ранениями. Студентки медколледжа 17, 18 и 19 лет проживали в арендованной квартире, причем снимали ее не первый год.

Как стало известно "Курьер. Среда. Бердск", 2 октября родственники забрали тела убитых из морга. Им была оказана психологическая помощь. По информации СКР, на субботу подозреваемых в зверском преступлении нет. Версия о причастности к убийству дрга девушек и его брата на подтвердилась - оба уже две недели находятся в Уфе. У них железное алиби.

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