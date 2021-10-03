До смерти замучила кота Саныча пара живодеров, чтобы отомстить матери: Полиция заинтересовалась

В Архангельской области безработный Артем Лаврентьев и его гражданская жена Анна-Виктория Громович могут стать фигурантами уголовного дела за жестокое обращение с животными.
Они с особой жестокостью замучили до смерти кота матери Артема и снимали все это на видео, чтобы насолить женщине. Видео выставлялись в соцсетях с фильтрами, наложенной музыкой и истошными криками бедного животного.
Только спустя месяц после смерти животного эти видео обнаружили зоозащитники. Они надеялись спасти кота – забрать, выкупить, но было уже поздно.
14 лет спокойно прожил со своей хозяйкой кот Саныч пока не попал в руки извергов, решивших таким образом изжить со света женщину. Анна Громова — местная знаменитость — писала стихи и выступала с ними публично, однако, в последнее время, по словам матери ее сожителя, стала принимать наркотики и подсадила на них возлюбленного
Живодеров уже перевезли в Северодвинск, с ними работают сотрудники полиции.
- Работа с ними продолжается. Кроме того, были обнаружены останки погибшего животного, которые направлены на экспертизу. По окончании всех проверочных мероприятий будет принято соответствующее процессуальное решение, – сообщил начальник ОИиОС УМВД РФ по Архангельской области Иван Распутин.
У сожителей есть шестилетняя дочь, которая могла видеть все издевательства, пишет РЕН ТВ.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", бердчанка сообщила в субботу, что ее 6-летнего кота Федю дважды расстреливали из пневматики неизвестные на территории бывшего Бердского санатория.