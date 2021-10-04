Когда посадить озимый чеснок в октябре и ноябре 2021 года? Благоприятные дни по лунному календарю

Какой календарь помогает выбрать удачный день для посадки растения?
Многие знают, что есть как удачные, так и неудачные дни для той или иной деятельности. Особенно если речь идет о посадке растений или работе в огороде. При этом ключевыми факторами в таком случае являются погода, время суток, сезон. Но, как оказалось, есть не менее важный фактор для выбора даты. В этим вопросе простым обывателям помогает лунный календарь, который способен предложить наиболее удачные дни для работы с учетом лунной энергетики.
В какие дни октября и ноября наиболее благоприятно садить чеснок?
По лунному календарю, заниматься посадкой озимого лука лучше в следующие дни:
С 8 по 13, с 18 по 22 и с 26 по 27 октября.
В ноябре также немало удачных для этого дней: 4 ноября, с 6 по 9, с 15 по 18 и с 22 по 24 ноября. Все эти дни как нельзя лучше подходят для посадки озимого чеснока.
Также существуют неблагоприятные дни: 6, 14, 15 и 20 октября, а также 5, 10, 11 и 19 ноября. В эти дни заниматься посадкой чеснока нельзя.
Отметим, что лунный календарь работает круглый год и помогает многим людям совершенно в разных вопросах — от огорода до маникюра или уборки дома. Чтобы быть в курсе изменений и советов со стороны лунного календаря, следите за нашим сайтом.
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