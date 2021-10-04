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Когда посадить озимый чеснок в октябре и ноябре 2021 года? Благоприятные дни по лунному календарю

11:00:1410/4/2021Фото: Pixabay
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Лучше всего заниматься посадкой растений в благоприятные дни лунного календаря. Именно поэтому нужно следить за эффективностью тех или иных дат альтернативного календаря.

Растить чеснок лучше на основе лунного календаря
Растить чеснок лучше на основе лунного календаря

Какой календарь помогает выбрать удачный день для посадки растения?

Многие знают, что есть как удачные, так и неудачные дни для той или иной деятельности. Особенно если речь идет о посадке растений или работе в огороде. При этом ключевыми факторами в таком случае являются погода, время суток, сезон. Но, как оказалось, есть не менее важный фактор для выбора даты. В этим вопросе простым обывателям помогает лунный календарь, который способен предложить наиболее удачные дни для работы с учетом лунной энергетики.

В какие дни октября и ноября наиболее благоприятно садить чеснок?

По лунному календарю, заниматься посадкой озимого лука лучше в следующие дни:

С 8 по 13, с 18 по 22 и с 26 по 27 октября.

В ноябре также немало удачных для этого дней: 4 ноября, с 6 по 9, с 15 по 18 и с 22 по 24 ноября. Все эти дни как нельзя лучше подходят для посадки озимого чеснока.

Также существуют неблагоприятные дни: 6, 14, 15 и 20 октября, а также 5, 10, 11 и 19 ноября. В эти дни заниматься посадкой чеснока нельзя.

Отметим, что лунный календарь работает круглый год и помогает многим людям совершенно в разных вопросах — от огорода до маникюра или уборки дома. Чтобы быть в курсе изменений и советов со стороны лунного календаря, следите за нашим сайтом.

Напомним, что в нашем материале вы сможете узнать, какие праздники в мире празднуются сегодня, 4 октября 2021 года.

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