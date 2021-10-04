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В Бердске появится новый начальник УЖКХ. Каким он должен быть, рассказал вице-мэр Владимир Захаров

8:15:0410/4/2021,Алина БуроваФото: Курьер. Среда. Бердск
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Предыдущий начальник Максим Совбанов был уволен по соглашению сторон, но по инициативе мэра Шестернина. Новый назначенец должен обладать определенными качествами. Какими?

Скоро в Бердске появится новый профессионал сферы ЖКХ

Стало известно, когда будет объявлен конкурс на должность начальника МКУ "УЖКХ" Бердска. Как рассказал сегодня, 4 октября заместитель главы администрации Бердска Владимир Захаров, целью является не объявление конкурса, а поиск достойного кандидата.

- Цель - посмотреть на человека, который бы мог эффективно работать, понимал бы суть вопросов и значения программ, принимал бы грамотные решения, потому что предприятие большое. Оно требует сил и временных, и физических, и моральных, чтобы принимать решения волевые и конструктивные, - заявил вице-мэр города Владимир Захаров на пресс-подходе со СМИ.

Напомним, что предыдущий начальник УЖКХ Бердска Максим Совбанов был уволен. 30 сентября он последний день работал в управлении. В беседе с нашей редакцией Максим Флюрович отметил, что увольнение произошло по соглашению сторон, но по инициативе мэра Бердска Евгения Шестернина.

В настоящее время обязанности директора УЖКХ исполняет Владимир Юрьевич Захаров. Отметим, что МКУ "УЖКХ" является главным распорядителем бюджетных средств для муниципальных учреждений: МБУ "ПЖ Надежда", МБУ "ГорСвет", МБУ "Центр муниципальных услуг". Об объявлении конкурса или назначении нового управляющего будет сообщено дополнительно.

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