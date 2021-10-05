Суд арестовал подозреваемого в убийстве трех студенток под Оренбургом: Ему вменяют также изнасилование, в том числе несовершеннолетней, поджог и угон

В Оренбургской области 5 октября суд арестовал на 2 месяца обвиняемого в убийстве трех студенток медицинского колледжа в Гае. Задержанного накануне Александра Лазарева взяли под стражу в зале суда. Он признал вину.
Стало известно, что в отношении него возбудили, кроме того, новые уголовные дела - об изнасиловании с угрозой убийства, в том числе изнасиловании несовершеннолетней, о повреждении чужого имущества путем поджога и об угоне автомобиля.
Как сообщал "Курьер.Среда", трагедия произошла в Гае в ночь на 30 сентября. Двух девушек нашли мертвыми в квартире после пожара. Тело третьей убитой обнаружили во дворе дома. Погибшим было 17, 18 и 19 лет, они втроем снимали квартиру. Все погибли от колото-резаные ранений груди и живота.
Лазарев скрылся. За информацию о нем власти обещали 1 млн рублей. Вечером 3 октября его задержали после погони - полицейский узнал подозреваемого по ориентировке.