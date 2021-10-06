9 этапов подготовки авто к зиме в Бердске этой осенью. Покупаем запчасти и едем на СТО, меняем масло

1. Протестировать аккумулятор
В зимний период на аккумулятор выпадает допнагрузка, поэтому сердце автомобиля должно быть в полной боевой готовности и работать как часы. В сервисе проверят ток заряда к сети, протестируют уровень электролита и зарядки. Важно, чтобы батарея была чистая, а клеммы не окислены.
2. Проверить масло
Хорошее масло - гарантия хорошей работы авто. Чаще горожане при покупке масла отдают предпочтение хорошо зарекомендовавшим себя брендам. В холодное время года лучше использовать синтетический вариант жидкости. В отличие от полусинтетических и минеральных оно медленно окисляется и не сильно подвергается к перепадам температур.
г. Бердск, ул. Вокзальная, 26, т. 8-913-019-30-38, 8-913-013-30-40
Автозапчасти и аксессуары ALLPAR.RU
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3. Поменять шины
У колеса на авто должен совпадать рисунок протектора. У разных шин разный тормозной путь. На зиму требуется шипованная резина. Самыми недорогими по стоимости, а потому и самыми распространенными шипами на зимней резине считаются круглые шипы, при этом они предоставляют наиболее слабое сцепление с покрытой льдом дорогой. Немного лучшим вариантом являются шипы овальной формы – они обеспечивают более безопасное передвижение по льду, а также уменьшают уровень шума при езде.
4. Сбалансировать колеса
Во время установке шин на диски в автосервисе вам проведут балансировку колес. Несбалансированные вызывают вибрацию при движении. Балансировка распределяет колеса относительно центра. Это предотвращает износ покрышек и дисков. Перед балансировкой нужно помыть автомобиль. Налипшая на дисках грязь и мелкие камни в протекторе помешают правильно сбалансировать колеса.
г. Бердск, ул. Линейная, 5/3, т. 8 (383-41) 2-98-05, 8-905-957-96-24
Магазин "Автомасла"
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5. Помыть авто
Даже для того чтобы вымыть чисто пол в доме применяют специальные средства. Если мыть машину просто водой это не очистит микротрещины и поры авто. Это грозит образованию коррозии. На автомойках вашу машинку вымоют, прополоскают, покроют воском. Просто блеск!
6. Обновить интерьер
Потертые места на автокресле и пластиковые элементы можно отреставрировать в специальных мастерских. Автомобильная эко-кожа прослужит вам более пяти лет. Отделка смотрится шикарно и респектабельно. Кроме автомобильных кресел вы можете отреставрировать руль. Чтобы вам было комфортно и тепло купите накидку с подогревом.
г. Бердск, ул. Линейная, 5/7, т. 8-913-065-59-09, 8-913-389-70-77
АРТ СТУДИЯ «Елены Богдановой»
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7. Поменяйте жидкости Антифриз помогает охлаждать двигатель. С помощью охлаждающей жидкости, которая нагревается во время работы двигателя, она попадает в радиатор салонного отопителя и согревает автомобиль зимой. - Проверяя уровень жидкости в бачке, обратите внимание на ее цвет, - советует бердский автомобилист Антон Егоров. - Если вы заметили, что внутренние стенки стали коричневые, пора менять.
9. Смажьте замки
Двери автомобиля десятки раз открываются и закрываются из-за чего износ деталей подвергается быстрому износу. В магазине купите специальное смазочное средство. Смазывать необходимо не только запоры, но и петли и ограничители капота и багажника.