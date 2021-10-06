Затяжная магнитная буря октября 2021: точная дата катаклизма и советы для метеозависимых людей

5 октября 2021 года произошла сильная магнитная буря. На текущий момент сильнейшая за этот месяц. Однако это лишь начало, ведь людям предстоит перетерпеть еще несколько всплесков солнечной активности.
Когда будет сильнейшая магнитная буря октября 2021 года?
Самая сильная магнитная буря за октябрь пройдет 10 числа. На протяжении всего дня люди смогут почувствовать ряд неприятных симптомов. Людям преклонного возраста и метеозависимым повезет еще меньше.
Отметим, что всего в октябре пройдет 4 магнитные бури (9, 10, 18 и 19 октября) , а также 7 не слишком благоприятных дней, в которые особенно зависимые могут ощутить ухудшение здоровья (15, 16, 17, 18, 20 и 29 октября).
Последствия для здоровья, вызванные чрезвычайно сильной солнечной активностью
Многие знают, что каждая магнитная буря приносит с собой головную боль. Определенная часть людей могла ощутить ряд других не менее неприятных симптомов: слабость, тахикардия, повышенное давление и тошнота. Но стоит понимать, что все это меркнет в сравнении с особо опасными последствиями. Магнитная буря способна вызвать обострение хронического заболевания и даже инсульт или инфаркт. Именно поэтому нужно быть крайне внимательным к своему самочувствию и соблюдать ряд советов.
Как преодолеть неблагоприятный период?
Чтобы преодолеть магнитные бури как можно легче, нужно быть готовым заранее. Если человек знает, когда будет магнитная буря, часть дела уже пройдена. Перед началом космического шторма нужно купить лекарств, проконсультироваться со своим лечащим врачом, а также постараться остаться на момент бури дома. В идеале необходимо отказаться от вредного питания, так как оно способно усугубить состояние.
Категорически запрещено употреблять, кофеин, таурин и алкоголь. Физический труд также противопоказан.
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