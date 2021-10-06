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06.10
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Почему поженившихся 7 октября ничто и никогда не разлучит и и они проживут долгую и счастливую семейную жизнь?

1:00:2310/6/2021Фото: Pixabay
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Каждый хочет найти своего человека на всю жизнь. Для этого существуют ритуалы, обряды и заговоры, но лучшим средством будет брак 7 октября.

Неразлучный брак связан с днем святой Феклы, который проходит как раз 7 октября
Неразлучный брак связан с днем святой Феклы, который проходит как раз 7 октября

Каждая пара мечтает о том, чтобы их отношения были на всю жизнь, чтобы они переросли в брак, но, как показывает статистика, все не так просто. В России, по информации Росстат, на 2020 год на 68,4 тысячи браков приходится 45,9 тысячи разводов. То есть около 65% браков рано или поздно распадаются. Однако, считается, что есть выход из данного положения, ведь именно 7 октября браки регистрируются на всю жизнь.

Почему 7 октября происходят свадьбы, объединяющие судьбы на всю жизнь?

Такая сильная связь обусловлена праздником, проходящим 7 октября — днем святой мученицы Феклы. Наши предки верили, что в этот день все, что завяжешь, развязать уже никогда не получится. Именно поэтому брак, оформленный в этот день, будет вечным и самое главное — счастливым. Это связано со стойкими взглядами самой мученицы. Она всю свою долгу жизнь не отходила от принципов, чем и заслужила такие добрые память и традицию.

История святой Феклы

Фекла жила в I веке в семье богатых, но злых людей. Ее родители были язычниками. Они решили отдать дочь за богатого юношу, но Фекла отказалась от этой идеи, как только узнала о христианстве от апостола Павла. Без раздумий она решила, что на всю свою жизнь будет предана лишь вере. За отказ от брака родители решили убить свою дочь путем сожжения. Но сильнейший ливень спас девушку. После случившегося она ушла из родного города и начала проповедовать веру в Иисуса вместе с апостолом Павлом.

Долгие годы она занималась проповедью, и долгие годы ее пытались убить язычники. К счастью, у них ничего не выходило, ведь всякий раз ее спасал Господь Бог. Когда Фекле исполнилось 90 лет, на нее вновь напали язычники. Однако пожилую женщину спасла гора, закрывшая ее в своих недрах от всякой злобы и нетерпимости.

Напомним, что сегодня, 6 октября, проходит новолуние. Подробнее об этом невероятном явлении вы сможете узнать в нашем материале.

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