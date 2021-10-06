Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
06.10
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Православное и католическое Рождество в 2021 и 2022 годах: точные даты и главные традиции

3:00:0310/6/2021Фото: Pixabay
0

Рождество Иисуса Христа в католичестве и православии празднуется в совершенно разные дни. Несмотря на это, место этого дня равноценно важное во всем христианстве — как в католичестве, так и православии.

Рождество Иисуса Христа в католичестве и православии празднуется в разные даты и даже года
Рождество Иисуса Христа в католичестве и православии празднуется в разные даты и даже года

Рождество — один из главнейших праздников христианства. Как в православии, так и в католичестве он имеет особо важное место в жизни верующим. Но далеко не каждый знает, чем отличается православное Рождество от католического. И когда они проходят?

Когда празднуется Рождество в православии и католичестве?

Православное Рождество празднуется 7 января. А католическое — 25 декабря. Такая разница объясняется разными календарями: юлианским и григорианским.

Традиции православного Рождества

Перед православным Рождеством верующие соблюдают сорокадневный пост — с 28 ноября по 6 января включительно. А 7 января отмечается сам праздник. В полночь, при наступлении Рождества, храмы начинают службу, а у самих церквей устанавливают вертепы с фигурами святых. В России в Рождество мало кто дарит подарки — такая традиция ушла в Новый год.

Традиции католического Рождества

Перед Рождеством, 24 декабря, празднуется Рождественский сочельник. В эту дату все католики соблюдают пост. В ночь с 24 по 25 декабря проходят службы в храмах. Рождество же отмечается до 1 января.

Рождество у католиков очень сильно связано с Санта-Клаусом. В его честь 24 декабря нужно оставить печенье с молоком. А утром 25 числа под елью дети находят подарки. Кроме этого, всей семьей католики отправляются в храм. В Рождество католики зажигают свечи с целью религиозной защиты от тьмы, украшают дом чулками или носками. В целом это семейный праздник с новогодней атмосферой.

Напомним, что сегодня, 6 октября, наступило новолуние. Период молодой луны приносит в человеческую жизнь новые краски, ведь каждый из нас может провести ритуал на благополучие или привлечение денег в свой дом. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
какой сегодня праздникКатолическое Рождествоглавные традиции и обряды
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

А какое Рождество празднуете вы?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Заявление Совбеза России: Зараженных коронавирусом террористы используют для атак на население
2:54:21 10/6/2021
Заявление Совбеза России: Зараженных коронавирусом террористы используют для атак на население
В московском метро приезжие жестоко избили 25-летнего пассажира. Он попал в больницу, а они - в СИЗО
2:31:20 10/6/2021
В московском метро приезжие жестоко избили 25-летнего пассажира. Он попал в больницу, а они - в СИЗО
В Курске мать заживо сожгла 8-летнего сына: Хотела наказать за шалость
2:06:35 10/6/2021
В Курске мать заживо сожгла 8-летнего сына: Хотела наказать за шалость
Благоприятные дни для засолки капусты в октябре и ноябре 2021 года по лунному календарю: и самые неудачные дни
2:00:02 10/6/2021
Благоприятные дни для засолки капусты в октябре и ноябре 2021 года по лунному календарю: и самые неудачные дни
Шойгу наказал военачальников, отправивших почетный караул на венчании потомка Романовых в Санкт-Петербурге
1:34:28 10/6/2021
Шойгу наказал военачальников, отправивших почетный караул на венчании потомка Романовых в Санкт-Петербурге
Подозреваемый в убийстве семьи и взрыве отдела МВД под Воронежем вышел из комы и заговорил: "Полицейским слишком красиво живется"
1:18:13 10/6/2021
Подозреваемый в убийстве семьи и взрыве отдела МВД под Воронежем вышел из комы и заговорил: "Полицейским слишком красиво живется"
Почему поженившихся 7 октября ничто и никогда не разлучит и и они проживут долгую и счастливую семейную жизнь?
1:00:23 10/6/2021
Почему поженившихся 7 октября ничто и никогда не разлучит и и они проживут долгую и счастливую семейную жизнь?
БердскВ Бердске шестиклассника увезли на "скорой" с урока физкультуры из школы №10
12:58:00 10/6/2021
В Бердске шестиклассника увезли на "скорой" с урока физкультуры из школы №10
Письмо Путину отправила мать арестованного за госизмену основателя Group-IB Ильи Сачкова: Она просит честно разобраться
12:49:46 10/6/2021
Письмо Путину отправила мать арестованного за госизмену основателя Group-IB Ильи Сачкова: Она просит честно разобраться
Актер Валерий Гаркалин попал в реанимацию
12:26:55 10/6/2021
Актер Валерий Гаркалин попал в реанимацию