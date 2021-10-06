Православное и католическое Рождество в 2021 и 2022 годах: точные даты и главные традиции

Рождество — один из главнейших праздников христианства. Как в православии, так и в католичестве он имеет особо важное место в жизни верующим. Но далеко не каждый знает, чем отличается православное Рождество от католического. И когда они проходят?
Когда празднуется Рождество в православии и католичестве?
Православное Рождество празднуется 7 января. А католическое — 25 декабря. Такая разница объясняется разными календарями: юлианским и григорианским.
Традиции православного Рождества
Перед православным Рождеством верующие соблюдают сорокадневный пост — с 28 ноября по 6 января включительно. А 7 января отмечается сам праздник. В полночь, при наступлении Рождества, храмы начинают службу, а у самих церквей устанавливают вертепы с фигурами святых. В России в Рождество мало кто дарит подарки — такая традиция ушла в Новый год.
Традиции католического Рождества
Перед Рождеством, 24 декабря, празднуется Рождественский сочельник. В эту дату все католики соблюдают пост. В ночь с 24 по 25 декабря проходят службы в храмах. Рождество же отмечается до 1 января.
Рождество у католиков очень сильно связано с Санта-Клаусом. В его честь 24 декабря нужно оставить печенье с молоком. А утром 25 числа под елью дети находят подарки. Кроме этого, всей семьей католики отправляются в храм. В Рождество католики зажигают свечи с целью религиозной защиты от тьмы, украшают дом чулками или носками. В целом это семейный праздник с новогодней атмосферой.
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