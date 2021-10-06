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Вдова погибшего незадолго до смерти двух срочников в части на Урале офицера рассказала о странной смерти мужа

11:39:2810/6/2021Фото: Wikimedia Commons
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Официально капитан погиб от поражения током. По заключению медиков он был в алкогольной коме, несмотря на то, что в момент гибели должен быть в наряде. Выплат вдова и дети не получат.

В военной части у Нижнего Тагила происходят странные смерти солдат и офицеров

После того, как в части, расположенной недалеко от Нижнего Тагила, погибли два бойца-срочника оказалось, что эти смерти не единственные. Незадолго до трагедии погибли два офицера. Вдова одного из них сомневается в выводах, сделанных после смерти ее мужа.

11 июня был обнаружен мертвым 30-летний капитан Алексей Шершнев, семье сообщили что он погиб от удара током. В морге вдова обратила внимание на ссадину на лбу и посинение на шее. Никто ничего не объяснил, откуда взялись повреждения, а в заключении медиков указано, что Алексей был страшно пьян и умер от алкогольной комы.

Китель мужа Анастасия Шершнева забрала из морга — он был влажный, вероятно, его пытались отстирать от крови. Вдова передала вещдок следователю, но знает, что никто так его и не обследовал.

Анастасия считает, что ее мужу влили такое количество спиртного специально. Он никогда бы не позволил себе напиться, будучи на службе. После гибели капитана никто в части не смог пояснить, что с ним произошло — солдаты пытались уйти от разговора, их показания расходятся.

Вдове не выплатят деньги по потере кормильца, так как у ее мужа был в крови алкоголь в огромном количестве. Она надеется, что расследование внесет ясность в гибель Алексея, пишет Е1.RU.

Как сообщал "Курьер.Среда", в конце сентября в части ракетных войск стратегического назначения нашли мертвым пропавшего после учений солдата, он погиб от удара током, а на следующий день еще один срочник этой же части покончил с собой.

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военная частьгибель солдатстранная смерть офицера
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