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Подозреваемый в убийстве семьи и взрыве отдела МВД под Воронежем вышел из комы и заговорил: "Полицейским слишком красиво живется"

1:18:1310/6/2021Фото: Baza
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Виктор мирской рассказал, почему расправился с соседями и подорвал задние полиции в Лисках.

Виктор Мирской пришел в себя и начал давать показания

Первые показания сотрудникам полиции начал давать вышедший из комы Виктор Мирской, которого подозревают в тройном убийстве семьи соседей и попытке взорвать отделение полиции в Лисках.

В настоящее время состояние задержанного продолжает оставаться тяжелым — пациент потерял много крови, однако он смог рассказать, по какой причине решил взорвать отделение полиции.

- Просто полицейским слишком красиво живётся, а особенно сотрудникам полиции из Лисок, - заявил Мирской. Его слова переданы источником для издания «МОЁ!».

Оружие в доме Мирского было приобретено на законных основаниях — он много лет занимался охотой. Известно, что несколько винтовок были им переделаны — сообщил источник. Расследование уголовного дела продолжается, оно передано в Москву. О психическом состоянии пациента пока ничего не известно, та как экспертиза еще не проведена.

Причиной расправы с семьей курдов, которые жили по соседству с Мирским, он назвал потерю коровы.  59-летняя Гулистан Ибрагимова, ее 19-летний сын Надыр и пятилетний внук были расстреляны за то, что сдали на мясо его животное, выкупленное за деньги у Мирского, при этом подозреваемый заявил, что у них была договоренность оставить ее живой.

Как сообщал "Курьер.Среда", 16 сентября в Воронежской области произошло тройное убийство семьи, после чего была совершена попытка взрыва в отделении полиции в Лисках. Все эти преступления мог совершить один человек, поиски которого проходили более суток.

При задержании подозреваемого он был ранен и потерял много крови. После операции Мирской долгое время находился в коме, потом пришел в себя и начал давать показания.

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показаниятройное убийствопришел в себяВиктор Мирской
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