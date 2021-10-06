Шойгу наказал военачальников, отправивших почетный караул на венчании потомка Романовых в Санкт-Петербурге

Должностные лица, которые принимали решение о направлении военных для церемонии венчания потомков Романовых наказаны. Министр обороны Сергей Шойгу привлек к дисциплинарной ответственности руководителей Западного военного округа. В прошедшую пятницу в Санкт-Петербурге прошло венчание потомка Романовых в Исаакиевском соборе, сообщал "Курьер.Среда".
- Министром обороны РФ Шойгу привлечены к дисциплинарной ответственности должностные лица Западного военного округа, принимавшие решения о выделении военнослужащих комендантского подразделения для частного мероприятия (браковенчания), проходившего в Исаакиевском соборе Санкт-Петербурга, - рассказал для РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Участие в мероприятиях роты почетного караула строго регламентировано. Для того, чтобы привлечь военных к участию в церемонии, необходимо было соблюсти правовые акты Минобороны.