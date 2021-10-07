Можно ли на выходные 9 и 10 октября 2021 убираться дома, высаживать озимый чеснок и яровой лук, квасить капусту: дни по лунному календарю и запреты церкви

Большинство людей знает, что Луна обладает огромным влиянием на каждого из людей. Но не все представляют, каково это влияние на самом деле. Если обратиться к лунному календарю, станет известно, что дни бывают как благоприятные, так и не очень. Именно из-за этого создается необходимость следить за тем, когда лучше всего заняться тем или иным делом. Если выполнить все правильно в нужную дату, результат будет только радовать. Но если человек откажется от помощи лунного календаря, есть риск нажить себе множество неприятностей.
Являются ли 9 и 10 октября благоприятными относительно других дней месяца?
В целом 9 и 10 октября являются нейтральными днями лунного календаря. У них есть как преимущества, так и недостатки. В связи с этим нужно понимать, что можно делать в эти дни, а чего лучше избежать.
Что лучше всего делать в эти дни?
9 октября лучше всего заниматься принятием важных решений и их реализацией. Человеку не стоит бояться, что принятые им решениями будут не взвешены. Также в это время можно и нужно заводить новые знакомства. Луна благоволит каждому, кто захочет найти новые связи. Но стоит помнить, что во время растущей Луны энергия человека не так велика — нельзя переусердствовать.
10 октября также идеальным решением будет планирование чего-то нового. Впрочем, этот день неплохо подходит и для того, чтобы распутать и решить старые проблемы и задачи. Как и 9 числа, прекрасной инициативой будет уход в общение с людьми. Это поможет не только расширить кругозор, но и найти новых единомышленников.
В оба дня можно заняться приготовлением квашеной капусты на зиму.
Чего стоит избегать в этот период?
На 9 октября также выпадает ряд ограничений. Поскольку в период растущей Луны энергия человека мала, физическую деятельность лучше отложить. Лучше заменить труд на умственный процесс и коммуникацию с другими людьми.
В целом ограничения на 10 число не отличаются от 9 октября. Но стоит учесть, что заниматься групповой работой категорически запрещено. Это может навредить вашему результату.
Церковные запреты в этот период
9 октября отмечается день Ивана Богослова. А 10 числа — день памяти мучеников: Каллистрата и Гимнасия. В эти дни категорически запрещено вступать в конфликты с окружающими. В идеале лучше всего отказаться от физического труда. Однако если сделать этого невозможно, перед каждым важным делом необходимо трижды прочитать «Отче наш».
Напомним, что сегодня, 7 октября, отмечается день святой мученицы Феклы. По преданиям, если заключить брак в этот день, союз никогда не разрушится. Подробности в нашем материале.