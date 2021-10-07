Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
07.10
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Можно ли на выходные 9 и 10 октября 2021 убираться дома, высаживать озимый чеснок и яровой лук, квасить капусту: дни по лунному календарю и запреты церкви

11:00:3110/7/2021Фото: Pixabay
0

Лунный календарь помогает людям выбрать самую благоприятную дату для любого дела. Но далеко не все наши действия удачны в определенные дни лунного календаря.

Чтобы правильно воспользоваться силой луны, необходимо заглядывать в лунный календарь
Чтобы правильно воспользоваться силой луны, необходимо заглядывать в лунный календарь

Большинство людей знает, что Луна обладает огромным влиянием на каждого из людей. Но не все представляют, каково это влияние на самом деле. Если обратиться к лунному календарю, станет известно, что дни бывают как благоприятные, так и не очень. Именно из-за этого создается необходимость следить за тем, когда лучше всего заняться тем или иным делом. Если выполнить все правильно в нужную дату, результат будет только радовать. Но если человек откажется от помощи лунного календаря, есть риск нажить себе множество неприятностей.

Являются ли 9 и 10 октября благоприятными относительно других дней месяца?

В целом 9 и 10 октября являются нейтральными днями лунного календаря. У них есть как преимущества, так и недостатки. В связи с этим нужно понимать, что можно делать в эти дни, а чего лучше избежать.

Что лучше всего делать в эти дни?

9 октября лучше всего заниматься принятием важных решений и их реализацией. Человеку не стоит бояться, что принятые им решениями будут не взвешены. Также в это время можно и нужно заводить новые знакомства. Луна благоволит каждому, кто захочет найти новые связи. Но стоит помнить, что во время растущей Луны энергия человека не так велика — нельзя переусердствовать.

10 октября также идеальным решением будет планирование чего-то нового. Впрочем, этот день неплохо подходит и для того, чтобы распутать и решить старые проблемы и задачи. Как и 9 числа, прекрасной инициативой будет уход в общение с людьми. Это поможет не только расширить кругозор, но и найти новых единомышленников.

В оба дня можно заняться приготовлением квашеной капусты на зиму.

Чего стоит избегать в этот период?

На 9 октября также выпадает ряд ограничений. Поскольку в период растущей Луны энергия человека мала, физическую деятельность лучше отложить. Лучше заменить труд на умственный процесс и коммуникацию с другими людьми.

В целом ограничения на 10 число не отличаются от 9 октября. Но стоит учесть, что заниматься групповой работой категорически запрещено. Это может навредить вашему результату.

Церковные запреты в этот период

9 октября отмечается день Ивана Богослова. А 10 числа — день памяти мучеников: Каллистрата и Гимнасия. В эти дни категорически запрещено вступать в конфликты с окружающими. В идеале лучше всего отказаться от физического труда. Однако если сделать этого невозможно, перед каждым важным делом необходимо трижды прочитать «‎Отче наш».‎

Напомним, что сегодня, 7 октября, отмечается день святой мученицы Феклы. По преданиям, если заключить брак в этот день, союз никогда не разрушится. Подробности в нашем материале.

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
запретылунный календарьможно ли
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Планируете ли вы пользоваться лунным календарем?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

В полиции потребовали денег за дежурство у депутата горсовета Новосибирска
11:03:05 10/7/2021
В полиции потребовали денег за дежурство у депутата горсовета Новосибирска
Можно ли на выходные 9 и 10 октября 2021 убираться дома, высаживать озимый чеснок и яровой лук, квасить капусту: дни по лунному календарю и запреты церкви
11:00:31 10/7/2021
Можно ли на выходные 9 и 10 октября 2021 убираться дома, высаживать озимый чеснок и яровой лук, квасить капусту: дни по лунному календарю и запреты церкви
Россиянам рассказали, как не разориться на отоплении
10:45:56 10/7/2021
Россиянам рассказали, как не разориться на отоплении
БердскВ Бердске жители многоэтажки задыхаются от вони и сходят с ума от лая 30 собак в квартире на ул. К. Маркса
10:44:34 10/7/2021
В Бердске жители многоэтажки задыхаются от вони и сходят с ума от лая 30 собак в квартире на ул. К. Маркса
БердскБердск и Новосибирск ждет суровая зима в этом году
10:31:35 10/7/2021
Бердск и Новосибирск ждет суровая зима в этом году
Отец экс-полковника Захарченко потребовал вернуть налог за конфискованную квартиру
10:17:17 10/7/2021
Отец экс-полковника Захарченко потребовал вернуть налог за конфискованную квартиру
БердскВ Бердске срочно ищут на работу кладовщика на зарплату 40 000 рублей в месяц
10:09:51 10/7/2021
В Бердске срочно ищут на работу кладовщика на зарплату 40 000 рублей в месяц
Машу потеряли: в Новосибирской области мужчина встретил трех медведей на дороге
10:00:26 10/7/2021
Машу потеряли: в Новосибирской области мужчина встретил трех медведей на дороге
БердскВ Бердске банкрот МК «Сибиряк» должен кредиторам порядка 60 млн рублей: В очереди за деньгами стоит муниципальный КБУ
9:59:58 10/7/2021
В Бердске банкрот МК «Сибиряк» должен кредиторам порядка 60 млн рублей: В очереди за деньгами стоит муниципальный КБУ
В России новый страшный рекорд по заболеваемости коронавирусом
9:44:27 10/7/2021
В России новый страшный рекорд по заболеваемости коронавирусом