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Благоприятные дни для пересадки и ухода за комнатными растениями по лунному календарю в октябре 2021 года

3:00:1310/7/2021Фото: Pixabay
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Каждый садовник или огородник хотя бы раз попадал в ситуацию, когда выбрать удачную дату для работы с растениями не получается. В этом случае на помощь всегда приходит лунный календарь.

С помощью лунного календаря можно выбрать лучшую дату для пересадки или ухода за растениями дома
С помощью лунного календаря можно выбрать лучшую дату для пересадки или ухода за растениями дома

Каждый садовник или огородник хотя бы раз в жизни замечал, что его труды напрасны: растение слишком привередливо, цветочки не расцветают, листья сыплются, а желание заниматься любимым делом пропадает. Очень часто проблема не в человеке, а в выбранном дне, ведь согласно лунному календарю, далеко не каждый день подходит для всех видов деятельности. Именно поэтому каждый любитель растений должен знать, в какой день заняться своим хобби.

Самые благоприятные дни для пересадки и ухода за комнатными растениями

7 октября

8 октября

9 октября

10 октября

12 октября

14 октября

15 октября

16 октября

17 октября

19 октября

24 октября

26 октября

27 октября

28 октября

31 октября

В эти дни заниматься комнатными растениями можно смело, не вешая нос. У вас все получится.

В какие дни лучше отказаться от работы с растениями?

11 октября

13 октября

18 октября

20 октября

21 октября

22 октября

23 октября

25 октября

29 октября

30 октября

В вышеперечисленные дни лучше отказаться от пересадки и ухода за растениями, поскольку это может плохо кончиться и навредить ему. Однако стоит понимать, что заниматься в неблагоприятные дни все-таки можно, но результат может вас огорчить.

Напомним, что лунный календарь может помочь не только с пересадкой растений и уходом за ними, но с выбором идеальной даты для приготовления хрустящей и сочной квашеной капусты. Узнать о заветных датах вы сможете, прочитав наш материал.

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октябрьлунный календарьблагоприятные дни
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