Благоприятные дни для пересадки и ухода за комнатными растениями по лунному календарю в октябре 2021 года

Каждый садовник или огородник хотя бы раз в жизни замечал, что его труды напрасны: растение слишком привередливо, цветочки не расцветают, листья сыплются, а желание заниматься любимым делом пропадает. Очень часто проблема не в человеке, а в выбранном дне, ведь согласно лунному календарю, далеко не каждый день подходит для всех видов деятельности. Именно поэтому каждый любитель растений должен знать, в какой день заняться своим хобби.
Самые благоприятные дни для пересадки и ухода за комнатными растениями
7 октября
8 октября
9 октября
10 октября
12 октября
14 октября
15 октября
16 октября
17 октября
19 октября
24 октября
26 октября
27 октября
28 октября
31 октября
В эти дни заниматься комнатными растениями можно смело, не вешая нос. У вас все получится.
В какие дни лучше отказаться от работы с растениями?
11 октября
13 октября
18 октября
20 октября
21 октября
22 октября
23 октября
25 октября
29 октября
30 октября
В вышеперечисленные дни лучше отказаться от пересадки и ухода за растениями, поскольку это может плохо кончиться и навредить ему. Однако стоит понимать, что заниматься в неблагоприятные дни все-таки можно, но результат может вас огорчить.
Напомним, что лунный календарь может помочь не только с пересадкой растений и уходом за ними, но с выбором идеальной даты для приготовления хрустящей и сочной квашеной капусты. Узнать о заветных датах вы сможете, прочитав наш материал.