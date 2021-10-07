«Мухи не обидит»: В Бердске прихожане встали на защиту священника Евгения Ильина после обвинений соседки в рукоприкладстве

Жители Бердска, большинство из которых прихожане, встали на защиту священника Евгения Ильина, которого обвинила 58-летняя Галина Беликова в своем избиении.
Напомним, как сообщал «Курьер. Среда», конфликт Евгения Ильина и Галины Беликовой длится несколько лет. Причина конфликта - регулярное затопление. Галина заявляла, что Евгений, вместе со своей женой Верой, не приносят свои извинения и не интересуются необходим ли женщине после потопов ремонт. Ильины, в свою очередь, утверждали обратное и говорили, что подходили с вопросами по ремонту к супругу Галины, но он от помощи отказался. Кроме того, он на видео заявил, что у его жены бывают необоснованные приступы агрессии. 1 октября Галина Беликова решила поговорить с Ильиными о недавнем затопе, встретив супругу священника около подъезда, но разговора не состоялось. По словам Галины, девушка сильно сжала ей руку, тогда Беликовой пришлось от нее отмахнуться.
- Хотя она и говорит, что я ударила ее по лицу, но удара не было, как такового. Я ее оттолкнула немножко, а она как будто этого и ждала. Она набрала мужу и сказала ему: «Меня соседка ударила по лицу». Я подумала, но ладно сейчас он выйдет, мы поговорим и во всем разберемся. Буквально через 2 минуты выскочил Ильин. Вместо того, чтобы разобраться и выяснить, он сходу начал меня избивать,- сообщила 58-летняя бердчанка.
Священник Преображенского храма Евгений Ильин подтвердил, что конфликт с Галиной Беликовой у него действительно был, но то, что избиение совершил именно он - слышит впервые. От телесных повреждений соседки, наоборот - пострадала его жена.
Вера заверила, что после случившегося она сняла побои. Руку женщины, по ее словам, она не сжимала, но старалась отодвинуть, чтобы пройти. Фотографию с синяком под глазом девушка предоставила в нашу редакцию, но попросила изображение не распространять. Как сказала Вера, Евгений также снял и свои побои.
В полиции Бердска заверили, что обе стороны конфликта написали заявления. Правоохранители пообещали в ситуации разобраться и выдали соседям направления на прохождения судебно-медицинской экспертизы.
По мнению читателей «Курьер. Среда» бердчанка Галина Беликова лукавит в описании происходящих событий.
Мнения людей
- Знаю таких бабушек. И главное и стороной не обойти! И всё-таки надо идти от добра и разрешить конфликт. Забелить или закрасить. Хотя, думаю бабуле не это надо. Ее более греет душу вот эта шумиха. В газетах про неё пишут. Популярность,- предположил Виктор В.
- Знаю Отца Евгения, как человека кроткого, который и мухи не обидит. Голос никогда не повысит. Всё это пустые наговоры! - выразил свое мнение Евгений С.
- Никогда не поверю, что Отец Евгений кого-то мог обидеть. Зная этого батюшку, могу сказать, что светлее, моральнее, мудрее, добрее не встречала из священников, никогда не откажет в помощи, всегда утешит и подскажет! Соседки такие, которые провоцируют на конфликт, всегда найдутся! Батюшка Евгений, пусть пригласит нас милиция и мы - прихожане Преображенского Собора дадим Вам настоящую характеристику, все, что описывает про Вас соседка - это истинная ложь! - написала Елена В.