Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
07.10
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

«Мухи не обидит»: В Бердске прихожане встали на защиту священника Евгения Ильина после обвинений соседки в рукоприкладстве

5:24:4910/7/2021,Алина БуроваФото: Скриншот с видео
0

Соседка рассказала, что служитель Преображенского храма набросился на нее с кулаками, не разобравшись. По мнению большинства бердчан, все, что говорят на священника - наговор. Как говорят люди, они никогда не слышали, чтобы Ильин повышал даже голоса.

Многие уверены в невиновности священнослужителя
Многие уверены в невиновности священнослужителя

Жители Бердска, большинство из которых прихожане, встали на защиту священника Евгения Ильина, которого обвинила 58-летняя Галина Беликова в своем избиении.

Напомним, как сообщал «Курьер. Среда», конфликт Евгения Ильина и Галины Беликовой длится несколько лет. Причина конфликта - регулярное затопление. Галина заявляла, что Евгений, вместе со своей женой Верой, не приносят свои извинения и не интересуются необходим ли женщине после потопов ремонт. Ильины, в свою очередь, утверждали обратное и говорили, что подходили с вопросами по ремонту к супругу Галины, но он от помощи отказался. Кроме того, он на видео заявил, что у его жены бывают необоснованные приступы агрессии. 1 октября Галина Беликова решила поговорить с Ильиными о недавнем затопе, встретив супругу священника около подъезда, но разговора не состоялось. По словам Галины, девушка сильно сжала ей руку, тогда Беликовой пришлось от нее отмахнуться.

- Хотя она и говорит, что я ударила ее по лицу, но удара не было, как такового. Я ее оттолкнула немножко, а она как будто этого и ждала. Она набрала мужу и сказала ему: «Меня соседка ударила по лицу». Я подумала, но ладно сейчас он выйдет, мы поговорим и во всем разберемся. Буквально через 2 минуты выскочил Ильин. Вместо того, чтобы разобраться и выяснить, он сходу начал меня избивать,- сообщила 58-летняя бердчанка.

Священник Преображенского храма Евгений Ильин подтвердил, что конфликт с Галиной Беликовой у него действительно был, но то, что избиение совершил именно он - слышит впервые. От телесных повреждений соседки, наоборот - пострадала его жена.

Вера заверила, что после случившегося она сняла побои. Руку женщины, по ее словам, она не сжимала, но старалась отодвинуть, чтобы пройти. Фотографию с синяком под глазом девушка предоставила в нашу редакцию, но попросила изображение не распространять. Как сказала Вера, Евгений также снял и свои побои.

В полиции Бердска заверили, что обе стороны конфликта написали заявления. Правоохранители пообещали в ситуации разобраться и выдали соседям направления на прохождения судебно-медицинской экспертизы.

По мнению читателей «Курьер. Среда» бердчанка Галина Беликова лукавит в описании происходящих событий.

Мнения людей

- Знаю таких бабушек. И главное и стороной не обойти! И всё-таки надо идти от добра и разрешить конфликт. Забелить или закрасить. Хотя, думаю бабуле не это надо. Ее более греет душу вот эта шумиха. В газетах про неё пишут. Популярность,- предположил Виктор В.

- Знаю Отца Евгения, как человека кроткого, который и мухи не обидит. Голос никогда не повысит. Всё это пустые наговоры! - выразил свое мнение Евгений С.

- Никогда не поверю, что Отец Евгений кого-то мог обидеть. Зная этого батюшку, могу сказать, что светлее, моральнее, мудрее, добрее не встречала из священников, никогда не откажет в помощи, всегда утешит и подскажет! Соседки такие, которые провоцируют на конфликт, всегда найдутся! Батюшка Евгений, пусть пригласит нас милиция и мы - прихожане Преображенского Собора дадим Вам настоящую характеристику, все, что описывает про Вас соседка - это истинная ложь! - написала Елена В.

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
избиениеобвинениепобоисвященникпенсионеркаконфликтотец Евгений ИльинВера ИльинаГалина Беликова
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Кто понесет наказание?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Бердск«Мухи не обидит»: В Бердске прихожане встали на защиту священника Евгения Ильина после обвинений соседки в рукоприкладстве
5:24:49 10/7/2021
«Мухи не обидит»: В Бердске прихожане встали на защиту священника Евгения Ильина после обвинений соседки в рукоприкладстве
В Лесосибирске мужчина зверски расчленил свою молодую жену
5:16:45 10/7/2021
В Лесосибирске мужчина зверски расчленил свою молодую жену
В Москве трое наглых кавказцев избили пассажира метро и напали с ножом на полицейского
5:05:24 10/7/2021
В Москве трое наглых кавказцев избили пассажира метро и напали с ножом на полицейского
Когда и как подавать поминальную записку за упокой в церкви на Покровскую Родительскую субботу
5:00:59 10/7/2021
Когда и как подавать поминальную записку за упокой в церкви на Покровскую Родительскую субботу
Умершая жена Прохора Шаляпина обвиняла супруга в своей болезни
4:54:07 10/7/2021
Умершая жена Прохора Шаляпина обвиняла супруга в своей болезни
На стройплощадке ледовой арены приступили к возведению билетных касс
4:40:20 10/7/2021
На стройплощадке ледовой арены приступили к возведению билетных касс
В Новосибирской области собираются ввести обязательную вакцинацию
4:31:59 10/7/2021
В Новосибирской области собираются ввести обязательную вакцинацию
Школьные каникулы осенью 2021: когда начнутся и когда закончатся?
4:30:01 10/7/2021
Школьные каникулы осенью 2021: когда начнутся и когда закончатся?
7 октября 2021 года будет очень тяжелым днем у трех знаков зодиака: кому не повезло сегодня
4:01:14 10/7/2021
7 октября 2021 года будет очень тяжелым днем у трех знаков зодиака: кому не повезло сегодня
Чудеса великого святого Руси Сергия Радонежского: 8 октября день представления преподобного пред Всевышнем
4:00:41 10/7/2021
Чудеса великого святого Руси Сергия Радонежского: 8 октября день представления преподобного пред Всевышнем