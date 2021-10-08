Как зажигать поминальные свечи на Покровскую родительскую субботу 9 октября в храме и дома?

В эту субботу, 9 октября, будет важный для всех православных людей день — Покровская родительская суббота. История этого праздника связана с боями под Казанью, которые состоялись в далёком 1552 году. В честь погибших после боевых действий воинов, похороненных у Казанского кремля, в православии и появился такой праздник. Покровскую родительскую субботу отмечают в следующих епархиях: Казанской, Ижевской, Вятской и Екатеринбургской.
В этот великий праздник усопшие освобождаются от грехов, которые они сделали будучи на земле. Для того чтобы сделать это, им нужна помощь от родственников, священнослужителей и просто неравнодушных людей. Поэтому в следующую субботу, во-первых, не стоит планировать какую-либо работу. Во-вторых, необходимо посетить храм и передать священнослужителю записку со всеми именами усопших, постоять на службе и по возможности помолиться со всеми другими, которые тоже пришли помянуть родственников и близких. Тем не менее, ограничиваться молитвой в церкви не стоит, хорошо бы помолиться еще и дома. В-третьих, следует посетить кладбище и убраться на могилках. Оставлять угощения — противоречие христианским православным традициям.
Зажигать поминальные свечи нужно следующим образом: покреститься дважды перед иконой с Распятием, зажечь свою свечу от рядом стоящих и закрепить в ячейке. В процессе необходимо сказать: «Упокой, Господи, душу усопшего раба Твоего (имя покойного)». Уходя обратно, следует еще раз перекреститься перед иконой.
Помимо работы, в этот день существует и ряд других запретов. К ним относятся службы о неверующих, некрещеных и самоубийцах. Ни в коем случае нельзя шуметь, гулять и веселиться. Кроме того, нельзя ругаться, ссорить и вступать в конфликт с ближним своим.
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